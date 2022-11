6:1-Klatsche gegen den Tabellenführer

Mit 6 Gegentreffer in Obereichstätt trat der DJK-SV Geratskirchen am Sonntag die Heimreise an.

Ersatzgeschwächt und mit einigen angeschlagenen Spielerinnen bekamen die Geratalerinnen keinen Zugriff aufs Spiel. Dennoch konnte die Mannschaft von Mike Hausladen mit 1:0 in Führung gehen. Sandra Utzschmid wurde im Strafraum zu Fall gebracht und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Keine fünf Minuten später fiel allerdings der Ausgleich. Der Gast setzte sich über Außen durch und Jana Stock köpfte freistehend zum 1:1 ein. In der 15. Spielminute verlor Hanna Thumser im Spielaufbau den Ball, Maria Zeller lief alleine auf das Geratskirchner Tor zu und brachte ihre Mannschaft in Führung. Durch Amelie Prinz hatten die Niederbayerinnen die Möglichkeit zum Ausgleich. Die Flanke von Sandra Utzschmid konnte sie aber nicht verwerten. Stattdessen erhöhte der Gastgeber durch Jana Stock auf 3:1, was zugleich auch der Pausenstand war.