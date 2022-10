6:1 im Spitzenspiel!

Zu einem verdienten und klaren Erfolg kam am Samstagnachmittag unsere erste Frauenmannschaft vor ca. 80 Zuschauern im Concordia-Park beim Kreisliga-Spitzenspiel gegen die zuvor ungeschlagene SG Darme/Schepsdorf!

Die SG Darme/Schepsdorf gab sich nie auf und kam durch einen sehenswerten Treffer von Paula Hahn nach einem Freistoß zum verdienten Ehrentreffer. Dieses war das erste Gegentor in einem Pflichtspiel in dieser Saison für Concordia.

Im zweiten Durchgang schlug dann die Stunde von Theresa Surmann: Mit einem lupenreinen Hattrick erhöhte sie auf 5:0 und setzte sich so mit ihren Saisontreffern 8, 9 und 10 auch an die Spitze der Torjägerliste der Kreisliga Emsland!

Durch Theresa Elfert nach einem Eckball und Lotta Spies mit einem sehenswerten Freistoß aus ca. 22 Metern ging das Team von Trainerin Maria Frohberg bereits früh mit 2:0 in Führung.

Mit einem tollen Fernschuss aus 25 Metern über die Torhüterin hinweg konnte Kapitänin Anna Silies im Gegenzug den alten Abstand wieder herstellen: 6:1 hiess es somit am Ende.

Die Concordia-Frauen konnten damit den erhofften großen Schritt Richtung Herbstmeisterschaft machen und führen in der Tabelle nun mit sieben Punkten Vorprung auf Darme/Schepsdorf.

Weiter geht es nun am übernächsten Dienstag (18.10. um 20.00 Uhr) nochmal gegen denselben Gegner: Nun allerdings im emco-Kreispokal-Achtelfinale und in Darme.

Bereits am Freitagabend kam unsere Zweite im Heimspiel gegen die SG Darme/Schepsdorf 2 zu einem ebenfalls verdienten 4:0!

Die Tore fielen alle in der zweiten Halbzeit: Nach Treffern von 2x Eva Fehren-Evering, Antonia Eilermann und Linn Pieper zogen unsere Mädels an den Gästen vorbei und sind nun in der ersten Kreisklasse Tabellensechster.