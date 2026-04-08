6:1-Erfolg gegen Schlusslicht: Acosta II trotzt dem Blitzstart

Trainer Uwe Stucki sah seine Mannschaft trotz des Kaltstarts unbeeindruckt. Nachdem Harms den frühen „Rückenwind“ für die Gäste genutzt hatte, übernahm der Tabellendritte die Spielkontrolle. „Lafferde ging nach elf Sekunden durch einen Volleyschuss von Kevin Harms in Führung. Danach entwickelte sich ein sehr faires Spiel auf ein Tor“, bilanzierte Stucki sachlich. In der Tat dominierte Acosta mit einer klaren spielerischen Linie und hohem Tempo das Geschehen auf dem heimischen Kunstrasen.

Maßgeblich verantwortlich für die Wende war Ole Schene. In der 14. Minute egalisierte er die Führung, ehe Paul Niebuhr (20.) die Partie noch vor der Mitte der ersten Halbzeit drehte. Schene legte noch vor dem Pausenpfiff das 3:1 nach (29.) und sorgte so für klare Verhältnisse. Groß Lafferdes Kapitän Tim Paul räumte ein, dass man Acosta vor allem durch einfache Ballverluste immer wieder eingeladen habe: „Dem hohen Tempo konnten wir halt nur phasenweise entgegenwirken.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Druck der Gastgeber hoch. Während Stucki zur Pause gleich viermal wechselte und damit die Tiefe seines Kaders demonstrierte, kämpfte Lafferde mit erheblichen Personalsorgen. „Wir haben uns mit Verstärkung aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft ganz gut verkauft“, so Paul, dessen Team trotz der deutlichen Niederlage vereinzelt zu Chancen kam. Letztlich war es jedoch erneut Schene, der mit zwei weiteren Treffern (54., 61.) seinen Viererpack schnürte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nico Weighardt zum 6:1-Endstand (79.).