6:1-Erfolg gegen Schlusslicht: Acosta II trotzt dem Blitzstart

Nur elf Sekunden waren im Nachholspiel des 16. Spieltags zwischen dem BSC Acosta II und Teutonia Groß Lafferde gespielt, als Kevin Harms einen Volleyschuss aus gut 25 Metern präzise unter die Latte setzte. Ein Treffer, der den Tabellenletzten kurzzeitig von einer Überraschung träumen ließ, am Ende jedoch nur eine Randnotiz in einer einseitigen Partie bleiben sollte.
Trainer Uwe Stucki sah seine Mannschaft trotz des Kaltstarts unbeeindruckt. Nachdem Harms den frühen „Rückenwind“ für die Gäste genutzt hatte, übernahm der Tabellendritte die Spielkontrolle. „Lafferde ging nach elf Sekunden durch einen Volleyschuss von Kevin Harms in Führung. Danach entwickelte sich ein sehr faires Spiel auf ein Tor“, bilanzierte Stucki sachlich. In der Tat dominierte Acosta mit einer klaren spielerischen Linie und hohem Tempo das Geschehen auf dem heimischen Kunstrasen.
Maßgeblich verantwortlich für die Wende war Ole Schene. In der 14. Minute egalisierte er die Führung, ehe Paul Niebuhr (20.) die Partie noch vor der Mitte der ersten Halbzeit drehte. Schene legte noch vor dem Pausenpfiff das 3:1 nach (29.) und sorgte so für klare Verhältnisse. Groß Lafferdes Kapitän Tim Paul räumte ein, dass man Acosta vor allem durch einfache Ballverluste immer wieder eingeladen habe: „Dem hohen Tempo konnten wir halt nur phasenweise entgegenwirken.“
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Druck der Gastgeber hoch. Während Stucki zur Pause gleich viermal wechselte und damit die Tiefe seines Kaders demonstrierte, kämpfte Lafferde mit erheblichen Personalsorgen. „Wir haben uns mit Verstärkung aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft ganz gut verkauft“, so Paul, dessen Team trotz der deutlichen Niederlage vereinzelt zu Chancen kam. Letztlich war es jedoch erneut Schene, der mit zwei weiteren Treffern (54., 61.) seinen Viererpack schnürte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nico Weighardt zum 6:1-Endstand (79.).
Stucki lobte den Auftritt seiner Elf, merkte jedoch an, dass trotz der sechs Tore noch „viele gute Chancen“ vergeben wurden. Mit diesem Sieg festigt der BSC Acosta II mit nun 38 Punkten den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga 2. Für Teutonia Groß Lafferde hingegen verschärft sich die Lage am Tabellenende nach der 15. Saisonniederlage weiter, auch wenn das Team moralisch dagegenhielt.
BSC Acosta II – SV Teutonia Gr. Lafferde 6:1
BSC Acosta II: Alexander Fricke, Lasse Volk (45. Nico Weighardt), Leon Grzybowski, Nelio Kreith (45. Leon-Pedro Reese), Nico Meyer (45. Jan Geläschus), Mathis Mommertz, Lukas Bonk, Niklas Ebert (45. Marvin Yan), Paul Niebuhr, Ole Schene, Julius Janknecht (68. Nils Grams) - Trainer: Uwe Stucki
SV Teutonia Gr. Lafferde: Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Jan Oelkers (45. Yunus Emre Karaca), Jannis Erbs (61. Florian Scymanski), Jan-Victor Nimke, Umut Salucu, Hendrik Zobjack, Tim Paul, Kevin Harms, Dominik Sander, Finn Schlote - Trainer: Marcus Kallmeyer
Tore: 0:1 Kevin Harms (1.), 1:1 Ole Schene (14.), 2:1 Paul Niebuhr (20.), 3:1 Ole Schene (29.), 4:1 Ole Schene (54.), 5:1 Ole Schene (61.), 6:1 Nico Weighardt (79.)