6:1 des ESV Lok Falkenberg, zweimal Gelb-Rot in Groß Köris

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Siethen 1977 1:0

Ein hart umkämpftes Spiel entschied der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II mit einem späten Treffer für sich. In der 85. Minute war es Fabian Ihlow, der das entscheidende Tor erzielte und damit die drei Punkte für sein Team sicherte.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – Ruhlsdorfer BC 1923 1:1

Die Partie zwischen Dahlewitz II und Ruhlsdorf endete mit einem schnellen Doppelschlag im zweiten Durchgang unentschieden. Aleksandrs Jersovs brachte die Gäste in der 68. Minute mit 0:1 in Führung, doch nur eine Minute später glich Tony Andreas Stoewhaas für Dahlewitz zum 1:1-Endstand aus.

RSV Waltersdorf 1909 – SV Waßmannsdorf 1956 4:0

Ein überzeugender Auftritt von Waltersdorf, das Waßmannsdorf mit einem klaren 4:0 besiegte. Leroy Haase eröffnete den Torreigen bereits in der 8. Minute, bevor Dennis Meng in der 23. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 31. Minute unterlief Marc-Andrew Becker ein Eigentor, das die Führung weiter ausbaute. Den Schlusspunkt setzte Dennis Schazschneider in der 58. Minute, als er ebenfalls per Eigentor zum 4:0-Endstand traf.

SV Teupitz/Groß Köris – Heideseer Sportverein 1:2

Ein spannendes Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Patrick Döring brachte die Gäste aus Heidesee in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) in Führung. Jan Gedicke baute diese in der 60. Minute auf 0:2 aus. Frederik Bulisch verkürzte für die Gastgeber in der 73. Minute, doch zum Ausgleich kam es nicht mehr. Besonders brisant: Beide Teams beendeten das Spiel mit zehn Mann, da Lukas Dochan (45.) und Jan Gedicke (95.) jeweils mit Gelb-Rot vom Platz mussten.

Ludwigsfelder FC II – SG Großziethen II 2:2

Ein intensives Spiel zwischen Ludwigsfelde II und Großziethen II endete mit einer Punkteteilung. Brian Blisse brachte Ludwigsfelde in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Großziethen schlug nach der Pause zurück: Theo Zelmer glich in der 60. Minute aus, bevor Jannick Karge per Foulelfmeter (80.) die Gäste sogar in Führung brachte. Doch nur drei Minuten später sicherte Cedric Zierdt mit dem 2:2-Ausgleich einen Punkt für die Gastgeber.

SV Grün-Weiß Großbeeren – FC Viktoria Jüterbog 4:0

Fabian Goldhahn avancierte mit einem Viererpack zum Mann des Spiels. Er brachte Großbeeren in der 23. Minute in Führung und legte in der 36. und 45. Minute zwei weitere Treffer nach. In der 70. Minute machte er seinen perfekten Tag mit dem Treffer zum 4:0-Endstand komplett.

SV Zernsdorf – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 4:1

Die Gäste gingen in der 23. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dominik Engelage mit 0:1 in Führung. Doch Zernsdorf antwortete noch vor der Pause: Florian Weniger glich in der 40. Minute aus, bevor Mariusz Dymidow zwei Minuten später das Spiel drehte. Nach einem Eigentor von Sean Hanisch (56.) stand es 3:1, ehe Bruno Gergs in der 63. Minute den 4:1-Endstand herstellte.

SV Rangsdorf 28 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 1:0

Ein frühes Tor entschied diese Partie. Paul Dahms erzielte in der 15. Minute das einzige Tor des Spiels und sicherte seinem Team damit einen wichtigen Sieg.