6:0 und 6:1: Arnschwang und Mitterdorf lassen Muskeln spielen

Die rotgekleidete DJK Arnschwang sorgte gegen die SG Schloßberg für klare Verhältnisse. – Foto: Julia Baumann

Die DJK Arnschwang und die SpVgg Mitterdorf eilen in der Kreisliga Ost von Sieg zu Sieg. Auch nach dem vierten Spieltag weisen beide Teams weiterhin eine makellose Bilanz auf. Am Wochenende feierte das Duo zu Hause jeweils einen ungefährdeten Sieg – Arnschwang fertigte die SG Schloßberg mit 6:0 ab und Mitterdorf traf beim 6:0-Erfolg über die SG Chambtal ebenso sechsmal. Den ersten Punktverlust der Saison erlitt hingegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn, die in Eschlkam nicht über ein torloses Remis hinauskam. Weiter gut unterwegs ist der FC Stamsried. Das 3:2 daheim gegen Miltach markierte bereits den dritten Dreier für den Aufsteiger.



Die DJK Arnschwang setzte sich auch am vierten Spieltag vor 180 Fans gegen die SG Schloßberg durch und feierte den vierten Sieg in Folge. Bereits in der achten Spielminute netzte Samuel Burgfeld für die Hausherren ein, Florian Kolbeck (11.) und Moritz Ammon (31.) sorgten noch in der ersten Halbzeit für den Zwischenstand von 3:0. Florian Kolbeck (55.) und Samuel Burgfeld (62.) erzielten auch in der zweiten Hälfte je eine Bude und Jonas Augustin versenkte in der 66. Minute zum 6:0 Heimsieg für die DJK. Schiedsrichter: Marco Daucher, Tobias Buchfink, Luca Daucher







50 Schaulustige durften am vergangenen Wochenende ein torloses Remis bei der SpVgg Eschlkam mitverfolgen. Zu Gast war die SpVgg Willmering-Waffenbrunn, die erstmals in dieser Saison Federn lässt. Für die Gäste gab es in der 89. Minute eine gelb-rote Karte für Jonas Höpfl. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Tobias Buchfink, Andreas Köstlmeier







Einen knappen Heimsieg erzielte der FC Stamsried am Samstag vor 130 Besuchern. Der angereiste 1. FC Miltach ging durch Pavel Bolina in der zehnten Minute in Front, doch Kevin Kukla sorgte bereits in der 13. Minute für Ausgleich und Felix Ober erzielte in der 37. Minute die Führung und erhöhte in der 71. Minute auf 3:1 für die Hausherren. Alexander Vogel schob in der 83. Minute noch zum 3:2 ein, doch für Punkte reichte es am Ende nicht. Schiedsrichter: Werner Gabler, Mario Pottgießer, Saskia Pompowski







Mit zwei frühen Treffern sicherte sich die DJK Vilzing II gegen die angereiste SG Schönthal-Premeischl vor 80 Zuschauern den Dreier. In der dritten Spielminute brachte Benedikt Laumer die Hausherren in Front und Maximilian Zistler legte in der achten Spielminute eine Bude drauf, was Vilzing II schlussendlich die volle Punktausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Robert Multerer, Fabian Sperl, Volodymyr Hryhorenko













Mit sechs Toren sicherte sich die SpVgg Mitterdorf auf heimischem Terrain den Dreier vor 120 Schaulustigen gegen die SG Chambtal. Bereits in der zwölften Minute brachte Christian Kufner die Gastgeber in Front, Tobias Bräu versenkte in der 15. Minute einen Elfmeter und Tobias Lorenz erzielte noch zwei Buden in Folge (23., 26.), was zum 4:0 in der ersten halben Stunde führte. In der 32. Minute gab es auch für die Gäste einen Elfmeter, welcher von Sebastian Niebauer dankend angenommen wurde, doch Vladimir Kovacevic netzte in der 43. Minute ein, was den Halbzeitstand von 5:1 mit sich brachte. Vladimir Kovacevic versenkte in der 54. Minute eine weitere Kugel und erzielte damit das 6:1 für Mitterdorf. Schiedsrichter: Sebastian Schindler, Tobias Buchfink, Christian Gawinowski







Ebenfalls mit einem Heimdreier ging die SG Michelsdorf/Cham II vor 200 Zuschauern am vierten Spieltag vom Platz. Zu Gast war der FC Untertraubenbach, der keine Chancen am Sonntag verwerten konnte. Ab der 60. Minute gingen die Hausherren durch die Ampelkarte für Nico Semmelbauer in Unterzahl, doch kurz darauf brachte Benedikt Graindl (62.) die SG Michelsdorf/Cham II in Front. Ein Elfmeter, gekonnt versenkt von Kevin Wagner in der 85. Minute besiegelte dann den Heimdreier. In der Nachspielzeit sah Dimitri Montsongo (90+6.) die rote Karte von den Gastgebern, doch am Spielstand änderte dies nichts mehr. Schiedsrichter: Konstantin Uhl, Andre Längert, Jonas Miedl



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