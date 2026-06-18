 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

6:0 & 5:2! Kornburg gibt Gas – Nürnberg-Kracher rundet Vorbereitung ab

Landesliga, zweimal Bezirksliga & zweimal Regionalliga vor Highlight gegen 1. FC Nürnberg

von btfm · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Traf doppelt und trifft bald mit dem TSV Kornburg auf den 1. FC Nürnberg: Jakub Mintál.
Traf doppelt und trifft bald mit dem TSV Kornburg auf den 1. FC Nürnberg: Jakub Mintál. – Foto: Sibler

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BZL Mittelfr. Nord 25/26
Bayernliga Nord
Landesliga Nordost
Zirndorf
SGV Nürn./Fü

Landesliga- und Bezirksliga-Teams zum Start und ein paar Kracher hintenraus: Der TSV Kornburg trifft vor dem Bayernliga-Start auf zwei Regionalligisten und den 1. FC Nürnberg.

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
TSV Kornburg
TSV KornburgTSV Kornburg
0
6
Abpfiff

17 Wechsel hat der TSV Kornburg hinter sich. "Das passt sehr gut so. Ich bin total zuversichtlich. Nicht, weil ich es sagen muss, sondern weil ich ein gutes Energielevel spüre“, kommentierte der neue TSV-Trainer jüngst die aktuelle Situation. Erfreulich liefen auch die ersten Testspiele. Auf den klaren 6:0-Erfolg gegen den 1. SC Feucht folgte am Dienstag ein 5:2-Sieg gegen Zirndorf.

Bezirksliga-Teams und dann geht's heiß her: Zwei Regionalliga-Teams und der 1. FC Nürnberg fordern Kornburg

Di., 16.06.2026, 18:30 Uhr
ASV Zirndorf
ASV ZirndorfZirndorf
TSV Kornburg
TSV KornburgTSV Kornburg
2
5
Abpfiff

Positiv aus Sicht des Bayernligisten: Beim ersten Spiel waren fünf verschiedene Torschützen erfolgreich. Nur Youngster Jonas Schmid traf doppelt. Beim 5:2 trafen vier Spieler ins Netz. Jakub Mintal schnürrte einen Doppelpack.

Auch am kommenden Samstag, dem 20. Juni, ist der TSV klarer Favorit. Um 10:30 gastiert der Bayernligist beim SG Viktoria Nürnberg-Fürth aus der Bezirksliga Nord. Im Anschluss wechselt der TSV die Rolle und ist für die weiteren drei Spiele vor dem Bayernliga-Start Außenseiter. Vor dem Pokal-Duell gegen Bayernliga-Meister und Regionalliga Aufsteiger SC Eltersdorf gastiert Kornburg bei der SpVgg Ansbach, ehe auf das Team ein echter Schmankerl wartet.

Sa., 27.06.2026, 14:00 Uhr
TSV Kornburg
TSV KornburgTSV Kornburg
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
14:00

Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg kommen am 8. Juli für ihr erstes Vorbereitungsspiel an die Kellermannstraße zum Sportzentrum Kornburg. "Für unseren Verein, unsere Spieler und alle Fans ist das ein echtes Highlight – und genau deshalb brauchen wir euch vor Ort", teilt der TSV mit. "Kommt vorbei, unterstützt den TSV und erlebt einen tollen Fußballabend." Anpfiff der Begegnung ist um 19 Uhr. Der Vorverkauf startet am 26. Juni im Sportheim Kornburg.

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Am 16. Juli startet dann die Bayernliga Nord in die neue Spielzeit. Mit an Bord: Der TSV Nördlingen (aus der Südstaffel), die drei Landesliga-Aufsteiger Ammerthal, Großbardorf und die DJK Bamberg sowie Regionalliga-Absteiger Viktoria Aschaffenburg.