6:0 & 5:2! Kornburg gibt Gas – Nürnberg-Kracher rundet Vorbereitung ab Landesliga, zweimal Bezirksliga & zweimal Regionalliga vor Highlight gegen 1. FC Nürnberg von btfm · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Traf doppelt und trifft bald mit dem TSV Kornburg auf den 1. FC Nürnberg: Jakub Mintál. – Foto: Sibler

Landesliga- und Bezirksliga-Teams zum Start und ein paar Kracher hintenraus: Der TSV Kornburg trifft vor dem Bayernliga-Start auf zwei Regionalligisten und den 1. FC Nürnberg.

17 Wechsel hat der TSV Kornburg hinter sich. "Das passt sehr gut so. Ich bin total zuversichtlich. Nicht, weil ich es sagen muss, sondern weil ich ein gutes Energielevel spüre“, kommentierte der neue TSV-Trainer jüngst die aktuelle Situation. Erfreulich liefen auch die ersten Testspiele. Auf den klaren 6:0-Erfolg gegen den 1. SC Feucht folgte am Dienstag ein 5:2-Sieg gegen Zirndorf.

Bezirksliga-Teams und dann geht's heiß her: Zwei Regionalliga-Teams und der 1. FC Nürnberg fordern Kornburg

Positiv aus Sicht des Bayernligisten: Beim ersten Spiel waren fünf verschiedene Torschützen erfolgreich. Nur Youngster Jonas Schmid traf doppelt. Beim 5:2 trafen vier Spieler ins Netz. Jakub Mintal schnürrte einen Doppelpack.

Auch am kommenden Samstag, dem 20. Juni, ist der TSV klarer Favorit. Um 10:30 gastiert der Bayernligist beim SG Viktoria Nürnberg-Fürth aus der Bezirksliga Nord. Im Anschluss wechselt der TSV die Rolle und ist für die weiteren drei Spiele vor dem Bayernliga-Start Außenseiter. Vor dem Pokal-Duell gegen Bayernliga-Meister und Regionalliga Aufsteiger SC Eltersdorf gastiert Kornburg bei der SpVgg Ansbach, ehe auf das Team ein echter Schmankerl wartet.

Sa., 27.06.2026, 14:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SpVgg Ansbach Ansbach 14:00 PUSH