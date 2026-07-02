60-Tore-Mann spielt bei Fußball-Projekt auf Mallorca vor Auf den Balearen hat sich unter anderem Thorsten Legat zur Aufgabe gemacht, einen deutschen Verein in die spanische La Liga zu führen. Ein begnadeter Stürmer vom Niederrhein spielt am Samstag (4. Juli) vor. von Linus Bien · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Foerster spielt auf Mallorca vor. – Foto: Ralf Schmidt

Für Daniel Foerster geht es nach einer 60-Tore-Saison und dem Wechsel zum SV Glehn in die Kreisliga A Grevenbroich/Neuss nicht direkt in die wohlverdiente Sommerpause. Der 33-Jährige spielt am kommenden Samstag (4. Juli) auf Mallorca für den FC Germania Mallorca vor. Der Verein von Ex-Profi Thorsten Legat und Reality-Star Aleks Petrovic hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen deutschen Verein bis in die höchste spanische Spielklasse zu führen.

>>> Hier kommt ihr zu Daniel Foersters Vita Daniel Foerster ist im Kreis Neuss sowieso kein Unbekannter. Nachdem er für die Holzheimer SG und die DJK Gnadental in der Bezirksliga stürmte, ist er vor allem seit 2017 jede Saison für mindestens 20 Tore gut. In den vergangenen drei Spielzeiten in der Kreisliga B für den BV Weckhoven kommt er auf fast 150 Tore. Ein echter Erfolgsgarant, wobei es für den Aufstieg in die A-Klasse nie gereicht hat. Entsprechend hat er sich nach der abgelaufenen Saison, in der er seinen Bestwert von 60 Treffern erreicht hat, für den Schritt zum SV Glehn in die höchste Kreisklasse entschieden. So ist Foerster an das Probetraining gekommen 'Danny' Foerster, der selber aktiv in den sozialen Medien ist, ist dann auf einen Post des FC Germania Mallorca aufmerksam geworden, in dem die Gründer Thorsten Legat und Aleks Petrovic zu einem Probetraining auf der größten balearischen Insel einladen. Mit dem Slogan „From Zero to La Liga“ soll es für den deutschen Außenposten also ganz hoch hinaus gehen.

Da sich Foerster mit 33 Jahren wohl in den letzten Zügen seiner fußballerischen Karriere befinden dürften, hat der begnadete Stürmer sich einfach mal für das Probetraining beworben. Eigentlich wollten die Verantwortlichen des FC Germania eher einen Blick auf höherklassige Spieler werfen, bei einer solchen Vita, wie sie 'Danny' Foerster vorzuweisen hat, werden auch die ambitioniertesten Sportler hellhörig. Und so wird der Neuzugang des SV Glehn am kommenden Samstag auf die Insel fliegen und der Prominenz sein Können beweisen. Aber was, wenn es wirklich klappt? Die erste Runde der Probetrainings soll bereits am vergangenen Wochenende mit auf der Insel lebenden Deutschen stattgefunden haben. Die kommenden Wochenendtage dürfen in Deutschland lebende Spieler vorspielen. Da stellt sich natürlich die Frage: Was, wenn man wirklich angenommen wird und die kommende Saison im laufenden Spielbetrieb antreten soll?