60-Tore-Mann spielt bei Fußball-Projekt auf Mallorca vor

Für Daniel Foerster geht es nach einer 60-Tore-Saison und dem Wechsel zum SV Glehn in die Kreisliga A Grevenbroich/Neuss nicht direkt in die wohlverdiente Sommerpause. Der 33-Jährige spielt am kommenden Samstag (4. Juli) auf Mallorca für den FC Germania Mallorca vor. Der Verein von Ex-Profi Thorsten Legat und Reality-Star Aleks Petrovic hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen deutschen Verein bis in die höchste spanische Spielklasse zu führen.
Daniel Foerster ist im Kreis Neuss sowieso kein Unbekannter. Nachdem er für die Holzheimer SG und die DJK Gnadental in der Bezirksliga stürmte, ist er vor allem seit 2017 jede Saison für mindestens 20 Tore gut. In den vergangenen drei Spielzeiten in der Kreisliga B für den BV Weckhoven kommt er auf fast 150 Tore. Ein echter Erfolgsgarant, wobei es für den Aufstieg in die A-Klasse nie gereicht hat. Entsprechend hat er sich nach der abgelaufenen Saison, in der er seinen Bestwert von 60 Treffern erreicht hat, für den Schritt zum SV Glehn in die höchste Kreisklasse entschieden.
'Danny' Foerster, der selber aktiv in den sozialen Medien ist, ist dann auf einen Post des FC Germania Mallorca aufmerksam geworden, in dem die Gründer Thorsten Legat und Aleks Petrovic zu einem Probetraining auf der größten balearischen Insel einladen. Mit dem Slogan „From Zero to La Liga“ soll es für den deutschen Außenposten also ganz hoch hinaus gehen.
Da sich Foerster mit 33 Jahren wohl in den letzten Zügen seiner fußballerischen Karriere befinden dürften, hat der begnadete Stürmer sich einfach mal für das Probetraining beworben. Eigentlich wollten die Verantwortlichen des FC Germania eher einen Blick auf höherklassige Spieler werfen, bei einer solchen Vita, wie sie 'Danny' Foerster vorzuweisen hat, werden auch die ambitioniertesten Sportler hellhörig. Und so wird der Neuzugang des SV Glehn am kommenden Samstag auf die Insel fliegen und der Prominenz sein Können beweisen.
Die erste Runde der Probetrainings soll bereits am vergangenen Wochenende mit auf der Insel lebenden Deutschen stattgefunden haben. Die kommenden Wochenendtage dürfen in Deutschland lebende Spieler vorspielen. Da stellt sich natürlich die Frage: Was, wenn man wirklich angenommen wird und die kommende Saison im laufenden Spielbetrieb antreten soll?
„Ich würde dann natürlich auch rüberziehen. Ich könnte mich auf der Arbeit freistellen lassen und würde mir den Einjahresvertrag im Zweifel nicht entgehen lassen. Mein Vater und meine Stiefmutter sind auch total begeistert“, verrät Foerster FuPa Niederrhein. Mit seinem dem SV Glehn steht er ganz offen im Austausch: „Ich habe sofort den Vorstand angerufen, weil ich auch eigentlich nicht damit gerechnet habe, eine Zusage zu bekommen. Die haben aber sofort gesagt, dass sie mir nicht im Weg stehen würden und ich alles machen dürfte“, erklärt er.
Ob sich 'Danny' Foerster – einer unter rund 900 Bewerbern – am Montag vielleicht schon um die Planungen für einen Umzug nach Mallorca kümmern darf oder doch weiter seine Fußballschuhe in Neuss binden darf, bleibt abzuwarten. Für ihn wird es aber sicherlich als ein großes Highlight in Erinnerung bleiben.
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