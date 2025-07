6:0-Testspielsieg gegen Kottern im Trainingslager

Am Mittwochabend bestritt der FC Homburg im Rahmen des Trainingslagers ein Testspiel gegen den TSV Kottern. Gegen den Bayernligisten setzten sich die Grün-Weißen mit 6:0 durch.

Am dritten Tag im Trainingslager im Kleinwalsertal stand für unseren FCH heute Abend ein Testspiel gegen den TSV Kottern an. Nach der Anreise am Montag absolvierte die Mannschaft gestern und heute Vormittag intensive Trainingseinheiten, ehe heute der erste Test auf dem Programm stand. Nicht mit dabei sein konnte heute Grischa Walzer, der sich gestern im Training am Knie verletzt hat und heute die Abreise antreten musste, um sich einer MRT-Untersuchung zu unterziehen. Gute Besserung, Grischa! Ebenfalls nicht im Kader waren die noch individuell trainierenden Michael Gelt und Justin Petermann sowie Elias Cervenka. Dafür unterstützen uns im Trainingslager mit Niklas Zapotoczny, Silas Rau und Jonas Müller drei Spieler aus unserer Jugend, um den Kader für die intensive Trainings- und Testspielwoche breiter zu gestalten. Zudem war heute Probespieler Miguel Gonçalves mit dabei.

Bereits nach 6 Minuten ging unser FCH gegen Kottern durch Hilal El-Helwe, der den Ball nach Flanke von Nico Jörg im Tor unterbrachte, früh in Führung. Die Homburger machten offensiv weiter Druck, gerieten defensiv jedoch in die ein oder andere brenzlige Situation. Torwart Lukas Hoffmann war jedoch stets zur Stelle und hielt seinen Kasten sauber. Nach einer knappen halben Stunde bauten die Grün-Weißen die Führung durch Minos Gouras, der die Kugel nach schöner Flanke von Jörg aus kurzer Distanz einköpfte, auf 0:2 aus. Oliver Kovacic hatte vor der Pause nochmal die Chance auf den nächsten Treffer, zur Pause blieb es aber beim 0:2 für unseren FCH.

Zur Halbzeit wechselte Cheftrainer Roland Seitz fast komplett durch. Lediglich Tim Littmann und Probespieler Gonçalves sowie bis zur 70. Minute Keeper Hoffmann blieben drin. Ansonsten kamen mit Neuzugang Nils Röseler, Markus Mendler, Armend Qenaj, Amar Suljić, Frederik Schumann, Frederic Baum, Silas Rau und Niklas Zapotoczny viel frisches Personal. In der 56. Minute baute Mendler die Führung auf 0:3 aus. Rau spielte den Ball auf Gonçalves, der ihn auf Mendler ablegte,der wiederum die Kugel ins Tor einschob. In der 71. Minute erhöhte Frederic Baum, der sich nach einem Fehlpass der Gastgeber den Ball schnappte, auf 0:4. Die Homburger dominierten die Partie weiterhin und kamen nach weiteren Chancen in der 86. Minute durch Frederik Schumann schließlich zum 0:5. In der 90. Minute setzte erneut Schumann nach einem Eckball den Schlusspunkt zum 0:6-Endstand für unseren FCH gegen den TSV Kottern.

„Nach den harten Trainingseinheiten haben wir anfangs etwas Zeit gebraucht, aber dann nach vorne gut gespielt und schöne Tore gemacht. Alle haben Gas gegeben. Hinten haben wir uns zwar ein paar Dinger fast selbst eingeschenkt, aber Hoffmann hat uns die 0 gehalten. Wenn man die ganze Trainingswoche berücksichtigt, war es ein guter Test“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Am Samstag steht im Rahmen des Allgäuer Brauhaus-Cups in Kempten das nächste Testspiel an. Um 15 Uhr trifft unser FCH zunächst auf die U23 des FC Augsburg. Im Spiel um Platz 3 oder im Finale warten dann entweder der FC Memmingen oder der FC Kempten. Die Spielzeit beträgt jeweils 2×30 Minuten.