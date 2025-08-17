6:0! Taktik von Trainer Woratsch zahlt sich aus

Die Spielgemeinschaft Schäftlarn/Baierbrunn II feierte am Wochenende einen souveränen 6:0-Auswärtserfolg und setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen. Von Beginn an setzten die Gäste die taktischen Vorgaben von Trainer Roland Woratsch konsequent um und belohnten sich früh für ihren Einsatz. Bereits in der 8. Minute brachte Ruben Ries die SG nach einem Abpraller mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Ries nach schöner Vorarbeit von Maxi Weiß auf 2:0. Weiß selbst war es dann, der in der 31. Minute das 3:0 markierte.

Kurz darauf musste die Heimelf einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Nach einem Handspiel auf der Linie zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und stellte den Spieler mit Rot vom Platz. Frederick Schmidt verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 4:0 und erzielte damit sein erstes Saisontor. Noch vor der Pause schraubte Domenico Troyli das Ergebnis in der 43. Minute auf 5:0 hoch. Nach dem Wiederanpfiff nahm die SG etwas Tempo aus der Partie und ließ die Hausherren gelegentlich ins Spiel kommen. Trotz zweier aberkannter Treffer gegen die SG und einiger Chancen des Gegners blieb die Defensive stabil. Den Schlusspunkt setzte schließlich Miles Skorpen, der nach Vorlage von Troyli zum 6:0-Endstand traf.