6:0! SV Pullach fegt Garmisch-Partenkirchen aus dem Pokal: „Sehr gut war‘s“

Einen viel versprechenden Pflichtspielstart ins neue Jahr legte der SV Pullach hin: Die Raben fegten den Landesliga-Konkurrenten 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der 1. Totopokal-Qualifikationsrunde mit 6:0 (3:0) vom Feld.

„Sehr gut war’s. Mein erster Sieg gegen Garmisch“, strahlte SVP-Coach Vinzenz Loistl, der in der Liga in den vergangenen zwei Jahren nur einen Punkt in vier Partien gegen die Werdenfelser holen konnte.