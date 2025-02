St. Tönis war immer einen Schritt voraus. – Foto: Jens Terhardt

6:0 – St. Tönis stürmt an die Tabellenspitze Der SC lässt sich in der Oberliga auch von Baumberg nicht stoppen und feiert den siebten Sieg in Folge.

Der SC St. Tönis bleibt in der Oberliga die Mannschaft der Stunde. Das Überraschungsteam von Bekim Kastrati ließ sich auch von den Sportfreunden Baumberg nicht aufhalten und feierte beim taumelnden amtierenden Meister einen 6:0 (5:0)-Kantersieg.

Konkurrenz lässt Punkte liegen Der SC stellte damit eine neue Bestmarke auf. Denn es war bereits der siebte Sieg in Folge. Überhaupt war der 21. Spieltag wie gemalt für die Blau-Gelben, die sich mit zwei Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze setzten. Denn beide direkten Konkurrenten ließen Federn. Schon am Freitag zog die SSVg Velbert zuhause mit 0:2 gegen den TSV Meerbusch den Kürzeren und gestern setzte es auch für die SpVg Schonnebeck eine Heimniederlage. Die Essener unterlagen gegen den VfB Hilden mit 1:2. Einziger Wermutstropfen beim höchsten Saisonsieg war eine Verletzung von Maximilian Pohlig, der bereits früh ausschied und von Niklas Withofs ersetzt werden musste.

So., 23.02.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 0 6 Auf einen derart deutlichen Erfolg deutete in der Anfangsphase naturgemäß nichts hin. Die Gastgeber kamen besser in die Partie als die Kastrati-Elf, die zur frühen Führung nur wenig beisteuerte. Baumbergs Keeper Daniel Schwabke schoss den pressenden Mario Knops an, und der Abpraller landete zum 0:1 im Kasten der Sportfreunde (12.). Schwabke sah auch beim 0:2 nicht gut aus, als er bei einem langen Ball von Dominik Dohmen ausrutschte und die Kugel erneut aus dem Netz holen musste (14.). Der Doppelschlag saß und der SC nutzte die Gunst der Stunde und Julian Suaterna-Florez legte weitere zwei Minuten später das 0:3 nach (16.). Für die Gastgeber kam es schnell noch dicker. Auf Zuspiel von Knops versenkte Tyler Nkamanyi zum 0:4 (22.) und Daiki Kamo legte noch durch einen an ihm verursachten Elfmeter nach (23.). Damit war die Partie frühzeitig entschieden, zumal die Hausherren zunehmend mit sich haderten, während der SC mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken nicht mehr im höchsten Gang fahren musste.