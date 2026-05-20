60 Scorer geknackt

FuPa: 9:1 gegen Fuldalöwen/Beisetal – Hand aufs Herz, damit habt ihr doch wohl nicht gerechnet?

FuPa: Du selbst warst dreimal erfolgreich und konntest drei Tore auflegen – wie erklärst du deine nicht zum ersten Mal gute Tagesform?

Antonio Bravo Sanchez: Nein, mit so einem hohen Sieg haben wir nicht gerechnet. Wir wissen, dass wir auf unserem Kunstrasen sehr stark sind, aber dass es am Ende so deutlich wird, damit haben wir nicht gerechnet. Man muss aber sagen, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war. Fuldalöwen wird nächstes Jahr trotzdem eine sehr gute Rolle in der KOL spielen.

Antonio Bravo Sanchez: Ich wurde von Anfang an sehr gut von dieser tollen Mannschaft aufgenommen und konnte mich schnell integrieren. So konnte ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung und Qualität in der Offensive weiterhelfen.

FuPa: Die Meisterschaft ist euch nicht mehr zu nehmen. Vor dem letzten Sieg gab es nach 24 Siegen aus 24 Spielen allerdings zwei Niederlagen in Serie. Woran hat das gelegen?

Antonio Bravo Sanchez: Nach der Meisterschaft war erstmal ein bisschen die Luft raus und jeder von uns hat zwei Gänge runtergefahren, was denke ich menschlich ist. So passiert es dann eben auch, dass man Niederlagen einfährt. Das wird uns aber mit Blick auf die nächste Saison sicherlich helfen.

FuPa: Du wirst bei FuPa als Mittelfeldspieler gelistet und liegst trotzdem bei 60 Scorern. Da kommen doch sicher Anfragen anderer Klubs rein?

Antonio Bravo Sanchez: Ich fühle mich sehr wohl in Fritzlar und werde auch nächste Saison hier spielen. Deshalb beschäftige ich mich nicht mit anderen Mannschaften. Wir haben eine super Mannschaft und ich freue mich auf die kommende Saison.

FuPa: Mit 36 hast du ein reifes Fußballer-Alter erreicht. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus – machen die Knochen noch mit?

Antonio Bravo Sanchez: Meine Knochen machen es noch mit. Und solange ich fit und gesund bleibe, werde ich auch weiter Fußball spielen und das Bestmögliche herausholen.