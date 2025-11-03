6:0 - Rödinghausens U23 mit Paukenschlag in Ahaus

Was für ein Befreiungsschlag! Die in dieser Saison bislang im Tabellenkeller der Westfalenliga mitspielende U23 des SV Rödinghausen hat das Auswärtsspiel bei Eintracht Ahaus, den bisherigen Tabellenvierten, mit sage und schreibe 6:0 (2:0) gewonnen. Ein Ausrufezeichen, mit dem die SVR-Zweite enormes Selbstvertrauen tankt und gleichzeitig die Abstiegsplätze verlässt.
Schon in der 2. Minute sorgte Mittelstürmer Niklas Burlage mit dem 0:1 für einen Auftakt nach Maß. Auch das 0:2 (16.) durch ein Eigentor nach einer scharfen Freistoßhereingabe von Lennart Braunsmann spielte dem Warweg-Team in die Karten.
Diese Vorlage ließen sich die Rödinghauser im zweiten Durchgang nicht mehr nehmen. Samih Uslu war für das 3:0 (48.) und 5:0 (76.) zuständig, zwischenzeitlich feierte auch Burlage seinen zweiten Treffer zum 4:0 (57.), das halbe Dutzend machte der eingewechselte Nick Drosselmeyer (82.) voll.
„Wir haben es richtig gut gemacht und die Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielt. Die Rückfahrt wird lang, aber mit diesem Ergebnis natürlich spaßig“, erklärte Trainer Lennard Warweg mit spürbar guter Laune.
Verständlich, denn für seine U23 war es das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage, davon das dritte ohne Gegentor. Die wenigen Möglichkeiten, die die Rödinghauser Gastgeber Ahaus erlaubten, wehrte Torhüter Hannes Kramp gekonnt ab. „Wir haben Ahaus nicht zur Entfaltung kommen lassen, hinten sehr stabil gestanden, aber auch im eigenen Ballbesitz gute Lösungen gefunden. Deshalb geht unser Sieg auch in der Höhe in Ordnung“, urteilte Warweg und freut sich über die positive Entwicklung des Teams.
Vor dem Spieltag auf einem Abstiegsplatz liegend ist Rödinghausens Regionalliga-Reserve jetzt Elfter. Diese positive Serie gilt es für Hendrik Rübartsch und Co. im Heimspiel gegen den SV Mesum zu verteidigen.