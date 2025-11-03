Zum 3:0 und 5:0 getroffen: Stürmer Niklas Burlage (l.). – Foto: Andreas Gerth

6:0 - Rödinghausens U23 mit Paukenschlag in Ahaus Die U23 vom Wiehen setzt ihre positive Entwicklung der letzten Wochen in der Westfalenliga fort. Niklas Burlage und Samih Uslu treffen doppelt, den Schlusspunkt setzt ein eingewechselter Spieler. Verlinkte Inhalte Westfalenliga St. 1 SF Ostinghausen SuS Neuenkirchen SV Westfalia Soest GW Nottuln + 15 weitere

Was für ein Befreiungsschlag! Die in dieser Saison bislang im Tabellenkeller der Westfalenliga mitspielende U23 des SV Rödinghausen hat das Auswärtsspiel bei Eintracht Ahaus, den bisherigen Tabellenvierten, mit sage und schreibe 6:0 (2:0) gewonnen. Ein Ausrufezeichen, mit dem die SVR-Zweite enormes Selbstvertrauen tankt und gleichzeitig die Abstiegsplätze verlässt.

Schon in der 2. Minute sorgte Mittelstürmer Niklas Burlage mit dem 0:1 für einen Auftakt nach Maß. Auch das 0:2 (16.) durch ein Eigentor nach einer scharfen Freistoßhereingabe von Lennart Braunsmann spielte dem Warweg-Team in die Karten. Doppelpack von Uslu und Burlage

Diese Vorlage ließen sich die Rödinghauser im zweiten Durchgang nicht mehr nehmen. Samih Uslu war für das 3:0 (48.) und 5:0 (76.) zuständig, zwischenzeitlich feierte auch Burlage seinen zweiten Treffer zum 4:0 (57.), das halbe Dutzend machte der eingewechselte Nick Drosselmeyer (82.) voll. „Wir haben es richtig gut gemacht und die Tore zu den richtigen Zeitpunkten erzielt. Die Rückfahrt wird lang, aber mit diesem Ergebnis natürlich spaßig“, erklärte Trainer Lennard Warweg mit spürbar guter Laune.