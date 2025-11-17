„60 Prozent reichen nicht“: SV Obersäckingen enttäuscht in Grießen

In der Fußball-Kreisliga A Ost findet der Trainer des SV Obersäckingen klare Worte für das 1:6 in Grießen. Der FC Bergalingen verliert den Kontakt zur Spitze und wird vom SV 08 Laufenburg II überholt.

Aufsteiger SV Obersäckingen musste bereits die dritte Niederlage in Folge hinnehmen– und dies ausgerechnet bei der SG Geißlingen-Grießen, einem direkten Konkurrenten um den Ligaverbleib. Zwar standen sechs Leistungsträger nicht zur Verfügung, aber dies ließ Trainer Branimir Sarenac nicht als Ausrede für die 1:6-Pleite gelten: „Wir waren nicht kompakt genug und haben nicht als Mannschaft agiert.“

Lediglich die ersten 20 Minuten, als der SVO in Führung ging, waren nach seinem Geschmack. „Danach haben wir aufgehört, Fußball zu spielen“, bemängelte Sarenac. „Es reicht nicht, 60 Prozent zu geben.“