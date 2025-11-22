6:0: Oberhausen wie im Rausch, zieht das Topspiel gegen Gladbach II

Was sich eigentlich als Duell auf Augenhöhe ankündigte, wurde zur Blamage für die U23 von Borussia Mönchengladbach. Ein furioses RW Oberhausen, das offensiv komplett befreit aufspielte, drückte dem Konkurrenten im Meisterkampf ein halbes Dutzend auf. Damit bleibt die Elf von Sebastian Gunkel ganz eng oben dran.

RWO sorgt schon früh für klare Verhältnisse

Die Oberhausener begannen aktiv, versuchten Gladbach nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Nach Vorarbeit von Burinyuy Nyuydine sorgte Cankoray Mutlu für den ersten Warnschuss, verfehlte den Kasten jedoch deutlich (9.). Der bemühte Auftakt sollte aber schon wenig später belohnt werden. Nach einem gegnerischen Ballverlust machten die Kleeblätter das Spiel schnell. Nyuydine legte ab auf Seok-Ju Hong, der überlegt ins lange Eck vollendete (12.). Die Gladbacher konnten sich gar nicht richtig fangen, da waren die Gäste erneut an der Reihe. Eric Gueye übernahm einen Freistoß aus vielversprechender Position und vollendete diesen maßgenau zum schnellen Doppelschlag (16.). Von den Jungfohlen war bis dahin nicht viel Gegenwehr zu erkennen. Und spätestens als Mutlu nach einem zielgenauen Abschluss ins Eck ebenfalls erfolgreich war (30.), wurde ein Punkt schon zur Mammutaufgabe für die Gäste.

Gueye gelingt alles: Abreibung für die Fohlen

Doch statt Schadensbegrenzung kam es für die Gladbacher im zweiten Durchgang noch dicker. Zwar versuchten die Gäste sich gelegentlich auch mit offensiven Vorstößen, prallten mit ihren Angriffen aber regelmäßig an den Oberhausenern ab. Die Kleeblätter zeigten sich in der Folge dann auch noch äußerst effektiv. Hong gab weiter auf Gueye, der aus der Distanz Maß nahm und Keeper Florian Dimmer mit einem sehenswerten Abschluss keinerlei Abwehrchance ließ (62.). Gueye hatte daraufhin auch noch Blut geleckt, versuchte es erneut aus der Ferne und setzte auch diesen Abschluss zum 5:0 unter die Latte (69.). Auf Seiten der Hausherren verpasste Joshua Uwakhonye in der Schlussphase noch die Chance auf den Ehrentreffer, traf nach einer Hereingabe aber nur den Querbalken (83.). Den Schlusspunkt setzte anschließend natürlich noch RWO. Hong wurde im Strafraum von Dimmer gelegt, den fälligen Strafstoß vollendet Ayman Aourir und machte das halbe Dutzend voll (88.). Im Tableau rücken die Kleeblätter damit auch an Gladbach vorbei auf Platz drei, direkt im Windschatten vom Spitzenduo aus dem FC Schalke 04 II und Fortuna Köln.

Borussia Mönchengladbach II – RW Oberhausen 0:6

Borussia Mönchengladbach II: Florian Dimmer, Michel Lieder, Lion Schweers (50. Tyler Meiser), Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck (46. Justin Adozi), Kilian Sauck (46. Joshua Uwakhonye), Niklas Swider (73. Kemal Cirpan), Charles Herrmann, Yannick Michaelis (73. Josiah Uwakhonye) - Co-Trainer: Tobias Trulsen - Trainer: Sascha Eickel - Co-Trainer: Daniel Mair

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Cankoray Mutlu (67. Phil Sieben), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (67. Elias Demirarslan), Seok-ju Hong - Co-Trainer: Lars Birlenbach - Trainer: Sebastian Gunkel - Co-Trainer: Jerome König

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne)

Tore: 0:1 Seok-ju Hong (12.), 0:2 Eric Babacar Gueye (16.), 0:3 Cankoray Mutlu (30.), 0:4 Eric Babacar Gueye (62.), 0:5 Eric Babacar Gueye (69.), 0:6 Ayman Aourir (88.)