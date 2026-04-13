6:0 "nicht zu hoch hängen" - Mühlen schlägt Voxtrup deutlich

Trainer Andreas Hinrichs ordnete den Auftritt klar ein: „Ich glaube, dass es insgesamt ein sehr souveräner und dominanter Auftritt von uns war, von der ersten bis zur letzten Minute.“

Noch vor der Pause war die Partie damit vorentschieden. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leiber (49.) mit einem sehenswerten Treffer weiter: „Aus 20 Metern zirkelt er den Ball, links oben von ihm aus gesehen, in den Knick. Der schönste Treffer des Tages.“ Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Begegnung entschieden. Jan-Robert Wehming (58.) und erneut Leiber (65.) schraubten das Ergebnis auf 6:0.

Zunächst ließ Mühlen in der Anfangsphase noch einige Möglichkeiten ungenutzt, ehe Benjamin Willenbrink (29.) nach einer Flanke von Peter Sieve per Kopf das 1:0 erzielte. „Dann hatten wir das Spiel eigentlich im Griff. Das 1:0 war dann war sicherlich ein Brustlöser.“ Kurz darauf legte Willenbrink (32.) zum 2:0 nach, ehe Jan Leiber (38.) das 3:0 erzielte.

Hinrichs relativierte das Ergebnis mit Blick auf den Gegner: „Ich will aber auch nicht ganz unerwähnt lassen, dass Voxtrup an diesem Tag durchaus personelle Probleme hatte, auf einigen Positionen etwas improvisieren musste und von daher sollten wir es jetzt auch nicht zu hoch hängen.“

"Voxtrup hat sich stark mit ihren Kräften gewehrt und dann ist natürlich klar, wenn die Tore fallen, dann wird das schwierig in dieser Konstellation und wir haben es an heute auch einfach gut genutzt.“

Durch den klaren Erfolg verschafft sich Mühlen weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben, bleibt aber dem eigenen Ansatz treu: „von Spiel zu Spiel denken, das gilt jetzt auch weiterhin.“ Mit einem Blick auf die Tabelle sieht man, dass Mühlen auf Platz drei sprang und bei einem Spiel mehr auf dem Konto, zwei Punkte weniger als die Tabellenspitze hat. Voxtrup bleibt Letzter.