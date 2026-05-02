6:0 mit Gewitterpause: Rheydter SV steigt in die Bezirksliga auf

Der Rheydter SV hat die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. – Foto: Markus Verwimp

Um 20.58 Uhr am Samstagabend war es amtlich: Mit dem Rheydter SV kehrt einer der traditionsreichsten Vereine der Stadt Mönchengladbach in den Fußball auf Verbandsebene zurück. Nach vier Jahren in der Kreisliga A werden die Rheydter im August erstmals wieder in der Bezirksliga an den Start gehen. Der letzte Schritt auf diesem Weg war aber am Samstag nicht ohne Hindernisse, denn das Ligaspiel bei der SpVg Odenkirchen II hatte um 18.30 Uhr begonnen.

Die Luft ließ an diesem Abend an der Beller Mühler schon zur Pause nichts Gutes erahnen, da führten die Rheydter, denen ein Punkt an diesem Abend zu Aufstieg und Meisterschaft bereits gereicht hätte, durch Florian Vitia und Kevin Adrovic bereits mit 2:0. Als dann rund 65. Minuten gespielt waren, blieb Schiedsrichter Kevin Zitzen aufgrund der nahenden Gewitterfront keine andere Wahl, als das Spiel zu unterbrechen.

RSV noch mit vier Toren nach der Unterbrechung

Der Himmel öffnete seine Schleusen, es blitzte und donnerte, während sich die Zuschauer im Vereinsheim ein Kaltgetränk genehmigten, darunter auch Bekim Kastrati, der als Coach mit dem SC St. Tönis im Finale des Niederrheinpokals steht. Nach der halben Stunde war das Schlimmste dann überstanden, und die rund 25 offenen Minuten konnten, nach wie vor im Regen, über die Bühne gehen. Und die Rheydter hatten in der Pause offenbar noch einmal richtig Lust aufs Kicken bekommen. Mohamedyasine Belhamri, Mats Schleszies, Aleksandar Milenovic und Ahmet Sinan Ilhan schraubten das Resultat für den RSV noch auf 6:0 nach oben, dann kam der Abpfiff. Und für die Rheydter steht die Bezirksliga-Rückkehr damit schon vier Spieltage vor dem Ende einer starken Saison fest.

Vier Jahre des Weges am Ziel

Und so wollte kurz nach dem Spiel auch der Sportliche Leiter Markus Horsch der Aussage nicht widersprechen, dass der "Spö" damit wieder in der Liga angekommen ist, in die er mindestens gehört. "Ich habe die Aufgabe hier ja vor vier Jahren übernommen, als wir keine Mannschaft mehr hatten. In der Zeit habe ich ungefähr 100 Spieler nach Rheydt geholt, und da ist es natürlich sehr schön, dass wir das jetzt heute geschafft haben", erklärte er, zurecht stolz auf die geleistete Arbeit. Doch dabei zeigte er gleich auf seinen Trainer Arian Gerguri, der natürlich so pitschnass war wie alle auf dem offiziellen Mannschaftsfoto des Abends. Denn Gerguri hatte das Team im Winter 2023/24 übernommen und zunächst einmal verhindert, dass es für den RSV noch eine Klasse weiter nach unten ging. Nach Platz fünf in der vorigen Spielzeit gelang nun also der große Triumph. Und Regen oder nicht: Die Party, die Torhüter Christoph Sikowski noch im Mannschaftskreis auf dem Platz startete, wird bis weit in die Nacht andauern.

So spielten sie

SpVg Odenkirchen II – Rheydter SV 0:6

SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Luis Virkus, Felix Zimmermann, Kevin Yaramis, Devid Yalda, Dominik Lichtschlag, Tobias Kamper, Malik Sinanovic (46. Kevin Volkholz), Adam Ghoudane, Zakaria Damlahki, Daniel Halm (50. Sinan Satilmis) - Trainer: Markus Anders

Rheydter SV: Christoph Sikowski, Onur Altuntac, Valon Bajraktari (53. Matthis Zaum), Vitali Kwitko, Baris Han Karaman, Kevin Adrovic, Nikita Maul (57. Aleksandar Milenovic), Sergen Camcioglu (76. Sandro Santos Ferreira), Mats Schleszies (78. Ahmet Sinan Ilhan), Melih Karakas, Florian Vitia (60. Mohamedyasine Belhamri) - Trainer: Arian Gerguri

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Florian Vitia (21.), 0:2 Kevin Adrovic (40.), 0:3 Mohamedyasine Belhamri (72.), 0:4 Mats Schleszies (76.), 0:5 Aleksandar Milenovic (83.), 0:6 Ahmet Sinan Ilhan (89.)