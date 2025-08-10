60-Meter-Tor! Göweckes Geniestreich entscheidet Auftakt

Nach drei Jahren Oberliga-Abstinenz ist der MTV Wolfenbüttel mit einem emotionalen Heimsieg zurück auf der großen Bühne. Vor 400 Zuschauern auf der Meesche besiegten die Schützlinge von Trainer Deniz Dogan den USI Lupo Martini Wolfsburg mit 2:1 (0:1) – und das dank eines Treffers, der wohl schon jetzt als Tor des Monats gehandelt werden darf.

Die Hausherren taten sich zu Beginn schwer, das dichte Wolfsburger Abwehrbollwerk zu knacken. Lupo agierte tief stehend, kompakt und lauerte auf Konter. "noch brandgefährlich", meinte Dogan – und Recht hatte er. Nach einer Unachtsamkeit in der MTV-Defensive nutzte Romeo Kumor in der 43. Minute die Gelegenheit und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Zur Pause reagierte Dogan und brachte mit Konrad Vollbrecht, Ben Böder und Hadi Abou-Raya frische Kräfte. Die Wirkung war sofort spürbar: Der MTV spielte mutiger, suchte den direkten Weg zum Tor. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn wurde Jordi Njoya steil geschickt und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich.

Die Partie blieb intensiv, beide Teams suchten in der Schlussphase die Entscheidung. In der 80. Minute sorgte Kapitän Nils Göwecke dann für ein echtes Fußball-Highlight: Aus gut 60 Metern zog er einfach ab – der Ball segelte in hohem Bogen über den Wolfsburger Keeper Lukas Brettschneider und schlug unhaltbar im Netz ein. Die Meesche bebte.

Lupo versuchte in den Schlussminuten noch einmal alles, fand aber keinen Weg mehr durch die MTV-Defensive. So blieb es beim verdienten Heimsieg des Aufsteigers.

Dogan: „Wichtig, mit einem positiven Erlebnis zu starten“

„Es war ein sehr hartes Spiel, Lupo stand defensiv extrem kompakt und war brandgefährlich“, analysierte Dogan. „In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Kontrolle, der Sieg war nicht unverdient. Wichtig ist, dass wir mit einem positiven Erlebnis in die Saison starten und das Selbstvertrauen mitnehmen. Der Sieg ist nicht unverdient. Dennoch war es wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel.“

Dogan analysierte: "Das Spiel bringt uns hoffentlich auch näher an die Oberliga. Ich habe schon gemerkt, vorm Spiel war der eine oder andere ein bisschen nervös."

MTV Wolfenbüttel – USI Lupo Martini Wolfsburg 2:1

MTV Wolfenbüttel: Direnc Güven, Steffen Suckel, Blerian Halimi, Fabian Henke, Felix Lange, Andre Linek (87. Yannick Könnecker), Jonas Klöppelt (46. Konrad Vollbrecht), Nils Göwecke, Lasse Homann (46. Ben Böder), Phil Brand (46. Hadi Abou-Raya), Jordi Njoya (85. Maximilian Moslener) - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz

USI Lupo Martini Wolfsburg: Lukas Brettschneider, Valeri Schlothauer, Athanasios Palanis, Osman Altin, Giosue Tortora, Malcolm Badu, Bangin Bakir, Robin Alexander Sarstedt, Robin Dreesen, Romeo Kumor, Julian Wöhner (67. Arlind Sadiku) - Trainer: Ludger Tusch

Schiedsrichter: Celina-Sophie Böhm - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Romeo Kumor (43.), 1:1 Jordi Njoya (50.), 2:1 Nils Göwecke (80.)