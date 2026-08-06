60 meldet »restlos ausverkauft« - Blitztrennung: Eichstätter Reaktion?

Turbulente Tage hat der VfB Eichstätt hinter sich. Beim TSV Schwaben Augsburg sollend die ersten Punkte her. – Foto: Michael Buchholz

Der 3. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht auf dem Programm - und der TSV 1860 München tritt nach dem Zwangsabstieg zum ersten Mal zuhause im Grünwalder Stadion an. Hat die Degradierung in den Amateurfußball die Löwen-Fans verschreckt? Nein! Schon vergangene Woche begleiteten über 3.000 Anhänger die Sechziger nach Schweinfurt, am morgigen Freitag machen die "Blauen" das Grünwalder voll.

Nur einen Tag, nachdem die Tagestickets für den Heimauftakt gegen den FC Augsburg II in den freien Verkauf gingen, meldete der TSV 1860 am gestrigen Mittwoch: "Das Grünwalder Stadion ist restlos ausverkauft. Wir bitten euch frühzeitig zum Stadion zu kommen. Unsere Gäste aus Augsburg befinden sich in Block P. Bitte beachtet, dass sowohl die Westkurve als auch die „Stehhalle“ (Nordtribüne) Heimbereiche sind. Fans mit anderweitigen Fankleidungen können am Eingang abgewiesen werden. Aufgrund der Sicherheitseinstufung wird zu diesem Spiel Leichtbier ausgeschenkt. Bitte beachtet, dass es aufgrund von geänderten Abläufen vor allem in der Westkurve zu längeren Wartezeiten kommen kann." Warum gibt`s nur Leichtbier? Die Löwen-Fans und die Anhänger des FC Augsburgs stehen sich nicht unbedingt wohlgesonnen gegenüber, die Behörden stufen die Partie deshalb als Risikospiel ein.

Das Grünwalder Stadion wird am Freitagabend ausverkauft sein. – Foto: Roland Schäfer







15.000 Zuschauer werden also dabei sein, wenn die neuen Löwen erstmals zuhause antreten und versuchen, nach dem 2:2 in Schweinfurt den ersten Saisonsieg einzufahren. Kuriosum am Rande: Den Zuschauerrekord in der Regionalliga Bayern hält ebenfalls eine Partie zwischen dem FC Augsburg II und dem TSV 1860 München. Am 15. Oktober 2017 strömten 21.219 Fans in die WWK-Arena in Augsburg. Im Fokus des 3. Spieltags natürlich auch die Frage: Wie reagiert der VfB Eichstätt nach der Blitztrennung von Coach Steffen Israel? Die Altmühltaler haben das Projekt hautpamtlicher Trainer bekanntlich nach zwei Punktspielen schon wieder beendet. Die Verantwortlichen hoffen nun nach dem Pokalsieg beim Landesligisten Lam auf eine weitere Reaktion beim Auswärtsspiel beim TSV Schwaben Augsburg.

"Nach der Trennung von Steffen Israel konnten wir am Dienstag mit dem Einzug in die nächste Pokalrunde direkt ein erstes Erfolgserlebnis feiern. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber unter den gegebenen Umständen war dieser Erfolg umso wertvoller. Trotz der langen Auswärtsfahrt unter der Woche in den Bayerischen Wald, der hohen Temperaturen sowie der krankheitsbedingten Ausfälle unserer Führungsspieler Lucas Schraufstetter und Pascal Schittler hat die Mannschaft eine geschlossene und engagierte Leistung gezeigt. Die Jungs haben sich dieses Erfolgserlebnis mit großem Einsatz und Zusammenhalt absolut verdient", hat Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm schon erste positive Signale wahrgenommen, weiß aber auch, dass es jetzt in der Liga zählt: "Unser voller Fokus dem Auswärtsspiel bei Schwaben Augsburg. Wir wollen den positiven Schwung aus dem Pokal mitnehmen und mit großer Vorfreude nach Augsburg reisen. Wir wissen um die Qualität unseres Gegners. Schwaben Augsburg hat eine starke Rückrunde gespielt und sich unter der Woche ebenfalls im Pokal gegen starke Illertisser durchgesetzt. Daher ist uns bewusst, welche Herausforderung uns dort erwartet, blicken der Aufgabe jedoch mit absoluter Zuversicht entgegen. Nach dem Reset wollen wir jetzt in der Saison ankommen und Schritt für Schritt zu unserer Stärke zurückfinden."

Beste Laune bislang beim SV Wacker Burghausen: Bleibt das auch nach dem Auswärtsspiel in Aubstadt so? – Foto: Mike Megapix

Tabellenführer SV Wacker, der noch eine blütenweiße Weste trägt und am Dienstag auch souverän die Pokalhürde Rosenheim genommen hat, reist nach Aubstadt und trifft auf einen Gegner, der nach dem 5:1-Derbysieg gegen Schweinfurt und einem 4:2-Erfolg im Pokal bei Viktoria Aschaffenburg vor Selbstvertrauen strotzt.



Einen kompletten Fehlstart will indes der FC Bayern II verhindern. Die Elf von Starcoach Dante steht nach zwei Auftaktpleiten schon unter Zugzwang und erwartet den 1. FC Schweinfurt 05 am Samstag zum brisanten Duell im Grünwalder Stadion. Der 3. Spieltag in der Übersicht: Freitag

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth FC Memmingen FC Memmingen 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 FC Augsburg FC Augsburg II 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr TSV Aubstadt Aubstadt SV Wacker Burghausen SV Wacker 19:00 live PUSH

Samstag