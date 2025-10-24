6:0: Kareth fegt über Schwarzenfeld hinweg

Zu einer glasklaren Angelegenheit avancierte das einzige Freitagsspiel in der Bezirksliga Süd. Der TSV Kareth-Lappersdorf wurde seiner Favoritenrolle mal sowas von gerecht. Mit 6:0 (3:0) triumphierte die Lerch-Elf im heimischen Stadion gegen den 1. FC Schwarzenfeld. Emil Simon und Stefan Hofner – einmal mit einem direkten Eckentor – erzielten einen Doppelpack. Außerdem trugen sich Bruno Posayant und Lukas Fritz für den TSV in die Torschützenliste ein. Die Trainerstimmen.

Kareths Trainer Bastian Lerch hatte nichts zu Meckern: „Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben immer wieder sehr guten Positionen gefunden, waren sehr dominant und haben unter dem Strich verdient gewonnen. Glückwunsch an die Mannschaft!“

Gästecoach Alex Hadasch sagte nach dem Spiel: „Wir sind unter die Räder gekommen. Zu Beginn waren wir eigentlich ganz gut drin. Kareth war einfach besser und wir schlechter. Es heißt Mund abputzen, nächstes Spiel geht es von Null los. Gegen Regenstauf müssen wir schauen, zu Hause die Punkte zu holen. Heute war nichts drin.“