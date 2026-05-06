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60 Jahre Deutscher Meister – Unsere Geschichte. Unser Stolz
Am 28. Mai dieses Jahres jährt sich zum 60. Mal der Gewinn der Deutschen Meisterschaft des TSV 1860 München. Zu diesem feierlichen Anlass gibt es ein Jubiläums-Trikot und T-Shirts der Fußball-Abteilung. Der Verkauf startet beim letzten Saisonheimspiel der Löwen-Profis am 9. Mai 2026 gegen den FC Ingolstadt 04. Der Reinerlös geht komplett an das Nachwuchsleistungszentrum die Bayerische Junglöwen.
Vor 60 Jahren haben unsere Farben Geschichte geschrieben. Ein Triumph, der weit mehr war als ein Titel – er war Ausdruck von Leidenschaft, Zusammenhalt und un- erschütterlichem Glauben. Dieses Jubiläum gehört uns allen. Den Helden von damals. Den Generationen auf den Rängen. Und denen, die den Verein heute mit Herz und Stimme tragen. Mit unserem Jubiläums-Trikot und den Jubiläums-T-Shirts ehren wir diesen besonderen Moment – in den Farben, die uns verbinden, und im Geist, der uns ausmacht.
Das „60 Jahre Deutscher Meister“-Jubiläums-Trikot und die T-Shirts sind ab dem 9. Mai 2026 online unter www.tsv1860shop.org erhältlich. Zusätzlich wird es die Jubiläums-Trikots vor dem Ingolstadt-Spiel ab 11 Uhr vor dem Bamboleo (Tegernseer Landstraße 96, 81539 München) zum Kaufen geben. Die Jubiläums-Trikots gibt es in den
Größen Baby bis 10 XL.
Preise: Kinder-Trikots: 44 Euro Erwachsenen-Trikots: 66 Euro. Der Reinerlös geht komplett an unser NLZ!