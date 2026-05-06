60 Jahre Deutscher Meister – Unsere Geschichte. Unser Stolz

– Foto: TSV 1860 München

Vor 60 Jahren haben unsere Farben Geschichte geschrieben. Ein Triumph, der weit mehr war als ein Titel – er war Ausdruck von Leidenschaft, Zusammenhalt und un- erschütterlichem Glauben. Dieses Jubiläum gehört uns allen. Den Helden von damals. Den Generationen auf den Rängen. Und denen, die den Verein heute mit Herz und Stimme tragen. Mit unserem Jubiläums-Trikot und den Jubiläums-T-Shirts ehren wir diesen besonderen Moment – in den Farben, die uns verbinden, und im Geist, der uns ausmacht.