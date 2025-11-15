6:0 im Spitzenspiel - Tabellenführer Köngen geht in Eislingen unter

Der TSV Bernhausen dominierte von Beginn an die Partie und ließ die Gäste aus Plattenhardt kaum zur Entfaltung kommen. Die Mannschaft belohnte sich kurz vor der Pause, als Ivan Matanovic in der 45. Minute zur Führung traf. In der 54. Minute sorgte erneut Ivan Matanovic mit seinem zweiten Treffer des Tages für das vorentscheidende 2:0. Plattenhardt fand gegen die stabile Defensive der Hausherren kaum Mittel. ---



Yannis Kalchschmidt (11.) brachte TV Echterdingen früh in Führung, Niklas Schwarzer (17.) glich für SV Waldhausen prompt aus. Direkt nach der Pause setzte Flon Ajvazi (47.) den entscheidenden Stich für die Gäste. ---



Taktisch diszipliniert und mit wenigen klaren Gelegenheiten auf beiden Seiten endete das Duell ohne Treffer. SC Geislingen hielt defensiv stand, TSV Ehningen fand trotz Geduld keinen Weg durch die dichte Ordnung. ---



Dominik Pfeifer stellte mit einem Doppelpack kurz vor und nach der Pause (45., 69.) die Weichen für TSGV Waldstetten. Artan Ademi (84.) verkürzte für VfL Sindelfingen, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung reif ins Ziel. ---

Im Spitzenspiel dominierte 1. FC Eislingen früh: Aykut Durna (8.), Robin Pauen (19.) und Kevin Gromer (20.) sorgten für ein klares Polster, Durna legte nach (38.). Nach dem Wechsel erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelpack (56., 58.) auf den deutlichen Endstand. ---

Morgen, 14:30 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 14:30 PUSH



TSV Bad Boll trifft auf FV Sportfreunde Neuhausen – beide mit 20 Punkten, 22:22 gegen 30:26 Tore. Es deutet sich ein enges Spiel an, in dem Standards und Umschalttempo die Waage kippen können.



MTV Stuttgart spielt gegen FV Sontheim/Brenz – Fünfzehnter (7 Punkte) gegen Schlusslicht (0 Punkte, 4:43). Für beide ist es ein Richtungsduell, in dem Fehlervermeidung und der erste Treffer überproportional wirken.

Morgen, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH



GSV Maichingen empfängt SV Böblingen – Zwölfter (13 Punkte) gegen Achter (20 Punkte, 30:15). Der Gast bringt die klarere Statik mit, die Heimelf braucht ruhige Aufbauphasen und saubere zweite Bälle.