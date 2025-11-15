6:0 im Spitzenspiel - Tabellenführer Köngen geht in Eislingen unter

Ein Spieltag mit klaren Kanten an der Spitze und bewegter Statik im Verfolgerfeld: Eislingen setzt ein Ausrufezeichen im Gipfelduell, Waldstetten bestätigt Formstärke, und im Tabellenmittelfeld bleiben die Abstände eng. Engmaschige Defensivreihen prägten mancherorts das Bild, doch Präzision im Abschluss entschied die großen Partien.
Der TSV Bernhausen dominierte von Beginn an die Partie und ließ die Gäste aus Plattenhardt kaum zur Entfaltung kommen. Die Mannschaft belohnte sich kurz vor der Pause, als Ivan Matanovic in der 45. Minute zur Führung traf. In der 54. Minute sorgte erneut Ivan Matanovic mit seinem zweiten Treffer des Tages für das vorentscheidende 2:0. Plattenhardt fand gegen die stabile Defensive der Hausherren kaum Mittel.
Im Spitzenspiel dominierte 1. FC Eislingen früh: Aykut Durna (8.), Robin Pauen (19.) und Kevin Gromer (20.) sorgten für ein klares Polster, Durna legte nach (38.). Nach dem Wechsel erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelpack (56., 58.) auf den deutlichen Endstand.
