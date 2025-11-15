 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
6:0 im Spitzenspiel - Tabellenführer Köngen geht in Eislingen unter

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Ein Spieltag mit klaren Kanten an der Spitze und bewegter Statik im Verfolgerfeld: Eislingen setzt ein Ausrufezeichen im Gipfelduell, Waldstetten bestätigt Formstärke, und im Tabellenmittelfeld bleiben die Abstände eng. Engmaschige Defensivreihen prägten mancherorts das Bild, doch Präzision im Abschluss entschied die großen Partien.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
2
0
Abpfiff

Der TSV Bernhausen dominierte von Beginn an die Partie und ließ die Gäste aus Plattenhardt kaum zur Entfaltung kommen. Die Mannschaft belohnte sich kurz vor der Pause, als Ivan Matanovic in der 45. Minute zur Führung traf. In der 54. Minute sorgte erneut Ivan Matanovic mit seinem zweiten Treffer des Tages für das vorentscheidende 2:0. Plattenhardt fand gegen die stabile Defensive der Hausherren kaum Mittel.

Heute, 14:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
1
2
Abpfiff

Yannis Kalchschmidt (11.) brachte TV Echterdingen früh in Führung, Niklas Schwarzer (17.) glich für SV Waldhausen prompt aus. Direkt nach der Pause setzte Flon Ajvazi (47.) den entscheidenden Stich für die Gäste.

Heute, 14:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
0
0

Taktisch diszipliniert und mit wenigen klaren Gelegenheiten auf beiden Seiten endete das Duell ohne Treffer. SC Geislingen hielt defensiv stand, TSV Ehningen fand trotz Geduld keinen Weg durch die dichte Ordnung.

Heute, 14:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
1
2
Abpfiff

Dominik Pfeifer stellte mit einem Doppelpack kurz vor und nach der Pause (45., 69.) die Weichen für TSGV Waldstetten. Artan Ademi (84.) verkürzte für VfL Sindelfingen, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung reif ins Ziel.

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
6
0
Abpfiff

Im Spitzenspiel dominierte 1. FC Eislingen früh: Aykut Durna (8.), Robin Pauen (19.) und Kevin Gromer (20.) sorgten für ein klares Polster, Durna legte nach (38.). Nach dem Wechsel erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelpack (56., 58.) auf den deutlichen Endstand.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
14:30

TSV Bad Boll trifft auf FV Sportfreunde Neuhausen – beide mit 20 Punkten, 22:22 gegen 30:26 Tore. Es deutet sich ein enges Spiel an, in dem Standards und Umschalttempo die Waage kippen können.

Morgen, 14:30 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
14:30

MTV Stuttgart spielt gegen FV Sontheim/Brenz – Fünfzehnter (7 Punkte) gegen Schlusslicht (0 Punkte, 4:43). Für beide ist es ein Richtungsduell, in dem Fehlervermeidung und der erste Treffer überproportional wirken.

Morgen, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
15:00

GSV Maichingen empfängt SV Böblingen – Zwölfter (13 Punkte) gegen Achter (20 Punkte, 30:15). Der Gast bringt die klarere Statik mit, die Heimelf braucht ruhige Aufbauphasen und saubere zweite Bälle.

