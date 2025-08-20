6:0-Heimsieg gegen Bahlinger SC

Am heutigen Mittwochabend empfing unser FC 08 Homburg im Nachholspiel des 3. Spieltags der Regionalliga Südwest den Bahlinger SC. Im Waldstadion fuhren die Grün-Weißen mit einem klaren 6:0-Heimerfolg den ersten Sieg der neuen Saison ein.

Im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im DFB-Pokal am Sonntag nahm Cheftrainer Roland Seitz drei Änderungen an der Startformation vor. Tim Steinmetz, Nicolas Jörg und Justin Petermann rückten für Tim Littmann, den verletzten Miguel Gonçalves sowie für Minos Gouras in die Startaufstellung.

Beim Gast aus dem Breisgau gab es gegenüber dem DFB-Pokalspiel vom vergangenen Samstag gegen den Bundesligisten 1. FC Heidenheim nur eine Änderung, Luca Kobele sass auf der Bank, für ihn begann Marco Rienhardt. Ausserdem fehlte der gesperrte Trainer Stefan Reisinger, der durch Milorad Pilipovic vertreten wurde.

Von Beginn an waren die Homburger die spielbestimmende Mannschaft. Bereits nach sechs Minuten ging unser FCH in Führung. Tim Steinmetz setzte sich über gut über die rechte Seite durch und legte den Ball quer auf Markus Mendler, der eiskalt zum frühen 1:0 einnetzte. Nach zwanzig Minuten hatte Justin Petermann, der heute sein Startelfdebüt für die Grün-Weißen gab, direkt den nächsten Treffer auf dem Fuß, als er den Ball aus rund 20 Metern volley nahm und knapp verpasste.

Auch Oliver Kovacic, der in der 29. Minte am Gehäuse vorbei lupfte und Markus Mendler, der in der 34. Minute aus spitzem Winkel das Außennetz traf, hatten weitere gute Möglichkeiten für die Gastgeber. Zwar kamen die Bahlinger auch hin und wieder in den Homburger Strafraum, wurden dabei jedoch nicht zwingend gefährlich. Kurz vor der Pause bauten die Grün-Weißen ihre Führung aus. Erneut kamen sie über die rechte Seite über Steinmetz, der die Kugel dieses Mal auf Nico Jörg querlegte. Dieser legte sich das Spielgerät vor und versenkte es von der Strafraumkante mit links zum 2:0 im rechten unteren Eck. Mit dieser 2:0-Führung ging es dann auch kurz darauf in die Pause.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit bauten die Homburger ihre Führung weiter aus. Frederik Schumann dribbelte von links in die Mitte und versenkte den Ball zum 3:0 im langen unteren Eck. Kurz darauf kamen auch die Gäste zu einer guten Möglichkeit, als ein Abschluss im Homburger Strafraum an die Latte prallte und nur knapp vor der Linie wieder aufkam. Aber auch die Hausherren gaben weiter Gas und hatten so durch Kapitän Mart Ristl nach einer guten gespielten Stunde eine dicke Chance – der Ball traf jedoch nur den Pfosten. In der 72. Minute traf schließlich der kurz zuvor eingewechselte Minos Gouras zum 4:0. Nach einem langen Ball auf Mendler kam BSC-Keeper Petzold aus dem Tor, um zu klären. Der Ball flog jedoch direkt zu Gouras, der ihn aus rund 40 Metern ins leere Gehäuse beförderte. Und die Homburger hatten noch nicht genug. Drei Minuten später bauten sie ihre Führung auf 5:0 aus. Nach einem schnellen Konter über die linke Seite passte Gouras den Ball in den Strafraum, wo der eingewechselte Amar Suljić den Ball zum 5:0 einnetzte. Gute fünf Minuten später reihte sich dann auch noch Vorlagengeber Tim Steinmetz in die Torschützenliste ein und traf zum 6:0-Endstand. Damit feierte unser FCH mit dem klaren 6:0-Heimsieg gegen den Bahlinger SC den ersten Saisonsieg.

Am kommenden Samstag, den 23. August gastiert unser FCH zum Abschluss der englischen Woche bei der TSG Balingen. Anstoß in der BIZERBA-Arena ist um 14 Uhr. Für den Bahlinger SC geht es gleichzeitig mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Bayern Alzenau weiter.