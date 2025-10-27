6:0! Hadern gelingt Befreiungsschlag

Allerhöchste Zeit also für die Mannen um Trainer Michi Lelleck, den Negativtrend der vergangenen Wochen mit nur einem Zähler aus vier sieglosen Spielen zu stoppen.

Als Schiedsrichter Brambach am Sonntagnachmittag die Partie zwischen dem TSV Solln und dem TSV Großhadern anpfiff, waren die Gäste aus Hadern durch den Sieg der TSG Pasing vorübergehend auf den letzten Tabellenplatz der Kreisliga 2 abgerutscht.

In der 10. Minute schickte Mittelfeldmotor Flo Rieder erneut den blendend aufgelegten Kazadi Mulamba auf die Reise, der Sollns herausgeeilten Keeper Hassinger mit einem sehenswerten Heber zum 2:0 überwand und damit den Doppelpack schnürte.

Die Mannschaft hatte die Zeichen der Zeit offensichtlich erkannt und startete furios in die Partie. Keine drei Runden hatte der Sekundenzeiger gedreht, da veredelte Mittelstürmer Chris Kazadi Mulamba einen fein temperierten Steckpass von Korbinian Jürgens zum frühen 1:0 für die Gäste.

Die Gastgeber fanden schwer ins Spiel, zu griffig waren Haderns Spieler, die eng am Mann und giftig in den Zweikämpfen waren, gut die Räume verdichteten und insgesamt hervorragend eingestellt schienen.

Erst in Minute 18 war es Sollns Elsässer, der Haderns Keeper Thiel zur ersten Parade zwang. Die nächsten gefährlichen Aktionen gehörten aber wieder den Gästen. Zunächst war es Okorn, der nach einer gefälligen Passstafette über Müller und Rieder aussichtsreich vor dem Sollner Kasten auftauchte, den Ball aber links vorbei setzte.

Nur wenige Minuten später landete ein weiter Einwurf von Stubhan im Sechzehner bei Flo Rieder, der den Ball mit rechts an die Unterkante des Querbalkens nagelte.

Hadern schien dem 3:0 immer näher zu kommen. Und als sich die Zuschauer geistig schon mit der Wahl des richtigen Getränks zur Pause beschäftigten, zwang Haderns Innenverteidiger Maxi Baumelt mit einem Foulspiel im Strafraum Schiri Brambach auf den Elfmeterpunkt zu zeigen!

Sollte es nun doch wieder eng werden? Dreimal bereits verspielte der TSV Großhadern in dieser Saison Führungen, zweimal lag man dabei sogar mit zwei Toren in Front.

Moritz Elsässer übernahm die Verantwortung, lief an, der Ball flog halbhoch in Richtung rechtes Eck und Haderns Andi Thiel… ebenso. GEHALTEN! Möglicherweise so etwas wie der Schlüsselmoment dieser Partie.

Anschließend war Halbzeit und Hadern atmete tief durch.

Der gehaltene Strafstoß schien die Gäste regelrecht zu beflügeln und sie kamen mit viel Wucht und Überzeugung zurück ins Spiel. In der 51. Minute war es zunächst Rieder, der mit seinem Rechtsschuss zum zweiten Mal am Aluminium, diesmal am Pfosten, scheiterte, nachdem er von Kazadi Mulamba wunderbar freigespielt worden war.

Dieser war es anschließend selbst, der sich nach tollem Zuspiel von Saber Akpo im Zweikampf behauptete und mit seinem dritten Treffer für seinen unermüdlichen Einsatz und ein tolles Spiel belohnte! Chapeau!

Hadern blieb dran, der Ball lief gut durch die Reihen und sie verteidigten leidenschaftlich und kompromisslos. Die Balance zwischen offensiver Power und defensiver Stabilität war über die gesamte Spielzeit gegeben. Hierzu trug nicht zuletzt auch die Maßnahme, Kapitän Michi Pautz in die Innenverteidigung zu stellen, spürbar bei.

Nur drei Minuten nach dem 3:0 durfte dann auch der unermüdliche Rieder jubeln. Eine unübersichtliche Situation, in der die Sollner Abwehr wegen eines vermeintlichen Foulspiels auf den Pfiff des Schiedsrichters gehofft hatte, nutzte er geistesgegenwärtig und staubte zum 4:0 ab (57.).

Anschließend gab es eine Serie von Eckbällen für Großhadern, nachdem Sollns Keeper Hassinger zunächst einen platzierten Flachschuss von Korbi Jürgens um den Pfosten lenken konnte (60.). Danach reagierte er stark beim Kopfball von Maxi Baumelt nach Müllers Ecke von rechts (63.). Beim darauffolgenden Eckball von der linken Seite war er dann machtlos, als erneut Baumelt Müllers perfekt getimten Ball per Kopf oben links im Eck platzierte – das 5:0 für die Gäste vom Heiglhof!

Die jetzt zunehmend frustrierten Hausherren traten nur noch einmal nennenswert in Person von Luis Stephan in Erscheinung, dessen Schuss Haderns fehlerfreier Keeper Andi Thiel aber stark parieren konnte.

In der Schlussviertelstunde durften bei Hadern noch ein paar frische Kräfte Spielminuten sammeln und so blieb es dem eingewechselten Osama Abdel-Hamid vorbehalten, mit einem sehenswerten Solo über den linken Flügel und einem platzierten Abschluss ins lange Eck einen rundum gelungenen Haderner Auftritt zu krönen.

Ob dieses furiose 6:0 zu mehr als einem Mutmacher taugt, müssen die nächsten Wochen zeigen. „Die Tabelle lügt nicht“ heißt es im Fußball oft, aber sie trügt manchmal. Platz acht klingt beruhigend, der Abstand von gerade mal drei Punkten auf den letzten Platz verbietet allerdings jeglichen Anflug von Zufriedenheit oder Leichtsinnigkeit. Das durch diesen Sieg neu gewonnene Selbstvertrauen darf aber gerne in die nächsten Aufgaben mit hinübergenommen werden!

Auf geht’s, Hadern!

Autor Oliver Schnitzer