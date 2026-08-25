6:0 gegen Saarbrücken – Bayer Leverkusens U19 festigt Spitzenplatz

Bayers U19 ist voll in der Saison angekommen. – Foto: Julia Sahr

Der älteste Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen hat einen Traumstart in der DFB-Nachwuchsliga hingelegt und vier Siege aus vier Spielen geholt. Nachdem die U19 bereits gegen den VfL Bochum (3:1), die SV Elversberg (2:0) und Borussia Mönchengladbach (3:0) gewonnen hatte, wurde sie ihrer Favoritenrolle nun auch gegen den 1. FC Saarbrücken gerecht – und festigte ihren Platz an der Tabellenspitze der Vorrundengruppe. Die Tore für das Team des neuen Trainers Patrick Greveraars erzielten Dustin Buck (10., 69., 80.), Simone Cannizzaro (26., 66.) und Clinton Wilson (50.).

Im heimischen Ulrich-Haberland-Stadion übernahm die U19 gegen die weiter sieglosen Saarländer direkt die Kontrolle. Noch bevor die erste Minute gespielt war, setzte Gabriel Minutillo den ersten gefährlichen Abschluss an den Außenpfosten. Die Marschroute für das restliche Spiel war damit dennoch gesetzt. Nach rund zehn Minuten setzte sich schließlich Buck gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte mit einem platzierten Schuss das 1:0. Obwohl Bayer in Folge spielbestimmend blieb, schnupperte Saarbrücken nach einem Fehlpass der Hausherren im eigenen Strafraum sogar am Ausgleich. In Tornähe fehlte den Leverkusenern zudem die Präzision.

"Nur" 2:0 zur Pause

In der 26. Minute spielte Bayer einen Angriff dann aber doch sauber aus: Minutillo scheiterte zwar erst amgegnerischen Keeper, den Abstauber brachte Cannizzaro aber im Tor unter. Trotz zahlreicher weiterer Chancen für Bayer blieb es bei einer 2:0-Pausenführung, die die Gastgeber aber nach dem Seitenwechsel ausbauten. Zunächst legte Cannizzaro frei vor dem Tor für Wilson auf, der zum 3:0 traf, ehe Cannizzaro selbst per Hacke den vierten Treffer des Nachmittags erzielte. Die Saarländer kamen derweil kaum noch zu Chancen, während Leverkusen durch zwei weitere Tore von Buck das Ergebnis in die Höhe schraubte.