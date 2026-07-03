6:0 - Fortuna Düsseldorf macht es beim FC Monheim erst spät deutlich

In der Schlussphase hat Drittligist Fortuna Düsseldorf im ersten Testspiel am Freitagabend noch ein standesgemäßes Ergebnis herausgeschossen. Beim Oberligisten 1. FC Monheim gewannen die Landeshauptstädter mit 6:0 - machten das Resultat aber gegen kämpferische Gastgeber erst in der Schlussphase deutlich, als bei den Gastgebern die Kräfte etwas schwanden.
Genau acht Minuten dauerte es, bis die Düsseldorfer mit 1:0 in Führung gingen, es traf mit Fabian Schleusener gleich einer der prominenteren Sommer-Zugänge des Drittligisten. Der Angreifer war kurz zuvor bei der ersten Ecke der Fortuna schon am Ball gewesen, beim zweiten Eckstoß schien die Situation schon bereinigt, als der Ball doch wieder zu Schleusener kam, der sich diese Chance nicht entgehen ließ. Danach dominierten die Fortunen zwar weiter, kamen aber eine Weile nicht entscheidend zum Abschluss, immer wieder auffällig zeigte sich Verteidiger Steven van der Sloot.
In der 25. Minute folgte dann der erste Abschluss der Monheimer, der Schuss von David Kuyu war aber kein Problem für Fortuna-Keeper Louis Lord. In der 35. Minute hätte Schleusener dann den Doppelpack klarmachen müssen, scheiterte aber beim Versuch, Luca Fenzl zum umdribbeln. Fünf Minuten vor der Pause gab es dann aber doch das 0:2, durch ein Eigentor des unglücklichen Phil Spillmann, Kilian Sauck hatte den Ball ins Zentrum gespielt. So ging es in die Kabinen des Rheinstadions.
Für weitere Sicherheit der Fortunen, die zur Pause komplett durchwechselten, sorgte das schnelle 3:0 von Jordi Paulina per Elfmeter, den er zuvor selbst herausgeholt hatte (49.). Der Absicht, gleich ein Prüfstein für die Fortunen zu sein, wurden die Monheimer jedoch auch in der Folge gerecht. In der Schlussphase erhöhten die Gäste dann doch noch einmal den Druck - und sie wurden gegen Monheimer, denen wohl auch die Kräfte schwanden, belohnt. In der 78. Minute traf Hamza Anhari per Lupfer nach sehenswertem Pass auf 4:0, nur zwei Minuten später veredelte Eric Hottmann eine Vorarbeit von Kaden Amaniampong zum 5:0. Erneut vergingen nur zwei Minuten, ehe Elias Egoulli das halbe Dutzend dann vollmachte, diesmal lieferte Anhari die Vorarbeit. Kurz vor dem Abpfiff vergab Paulina noch die Chance zum 7:0.
Für die Düsseldorfer geht es am Mittwoch beim SC St. Tönis gegen den nächsten Niederrhein-Oberligisten, die Monheimer testen am 19. Juli nach einem echten Vorbereitungs-Start gegen den Siegburger SV.