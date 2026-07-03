6:0 - Fortuna Düsseldorf macht es beim FC Monheim erst spät deutlich

Alexander Ende gewann zum Auftakt mit Fortuna Düsseldorf. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

In der Schlussphase hat Drittligist Fortuna Düsseldorf im ersten Testspiel am Freitagabend noch ein standesgemäßes Ergebnis herausgeschossen. Beim Oberligisten 1. FC Monheim gewannen die Landeshauptstädter mit 6:0 - machten das Resultat aber gegen kämpferische Gastgeber erst in der Schlussphase deutlich, als bei den Gastgebern die Kräfte etwas schwanden.

Genau acht Minuten dauerte es, bis die Düsseldorfer mit 1:0 in Führung gingen, es traf mit Fabian Schleusener gleich einer der prominenteren Sommer-Zugänge des Drittligisten. Der Angreifer war kurz zuvor bei der ersten Ecke der Fortuna schon am Ball gewesen, beim zweiten Eckstoß schien die Situation schon bereinigt, als der Ball doch wieder zu Schleusener kam, der sich diese Chance nicht entgehen ließ. Danach dominierten die Fortunen zwar weiter, kamen aber eine Weile nicht entscheidend zum Abschluss, immer wieder auffällig zeigte sich Verteidiger Steven van der Sloot.

In der 25. Minute folgte dann der erste Abschluss der Monheimer, der Schuss von David Kuyu war aber kein Problem für Fortuna-Keeper Louis Lord. In der 35. Minute hätte Schleusener dann den Doppelpack klarmachen müssen, scheiterte aber beim Versuch, Luca Fenzl zum umdribbeln. Fünf Minuten vor der Pause gab es dann aber doch das 0:2, durch ein Eigentor des unglücklichen Phil Spillmann, Kilian Sauck hatte den Ball ins Zentrum gespielt. So ging es in die Kabinen des Rheinstadions.