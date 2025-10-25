6:0 des SC Freiburg II, SGV Freiberg verliert Spiel und Vorsprung



Der FSV Frankfurt überraschte beim TSV Steinbach Haiger mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg. Ismail Harnafi sorgte mit Treffern in der 38. und 70. Minute für die Entscheidung, nachdem Lukas Gottwalt (51.) zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht hatte. Steinbach blieb offensiv weitgehend blass und musste seine zweite Heimniederlage hinnehmen. Der FSV Frankfurt überraschte beim TSV Steinbach Haiger mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg. Ismail Harnafi sorgte mit Treffern in der 38. und 70. Minute für die Entscheidung, nachdem Lukas Gottwalt (51.) zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht hatte. Steinbach blieb offensiv weitgehend blass und musste seine zweite Heimniederlage hinnehmen.



Die Stuttgarter Kickers behaupteten sich vor 3460 Zuschauern gegen den TSV Schott Mainz mit 2:1. Flamur Berisha traf früh (10.), ehe David Tomic nach einer Stunde (59.) erhöhte. Der Anschlusstreffer durch Takero Itoi (77.) brachte die Hausherren nur kurz in Bedrängnis. Die Stuttgarter Kickers behaupteten sich vor 3460 Zuschauern gegen den TSV Schott Mainz mit 2:1. Flamur Berisha traf früh (10.), ehe David Tomic nach einer Stunde (59.) erhöhte. Der Anschlusstreffer durch Takero Itoi (77.) brachte die Hausherren nur kurz in Bedrängnis.



Der SC Freiburg II feierte mit einem 6:0 gegen den FC-Astoria Walldorf den höchsten Sieg des Spieltages. Fabian Rüdlin (10.), Mateo Zelic (19., 24.), Rouven Tarnutzer (38.) und Leon Catak mit einem Doppelpack (74.) sorgten für klare Verhältnisse. Freiburg dominierte über 90 Minuten und zeigte sich in Spiellaune. Der SC Freiburg II feierte mit einem 6:0 gegen den FC-Astoria Walldorf den höchsten Sieg des Spieltages. Fabian Rüdlin (10.), Mateo Zelic (19., 24.), Rouven Tarnutzer (38.) und Leon Catak mit einem Doppelpack (74.) sorgten für klare Verhältnisse. Freiburg dominierte über 90 Minuten und zeigte sich in Spiellaune.



FSV Mainz 05 II gewann in einem umkämpften Duell mit 2:1 gegen SGV Freiberg. Andre Gitau und Yunus Malli (87.) trafen für die Gastgeber, während Meghôn Valpoort zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Damit rückte Mainz bis auf drei Punkte an die Tabellenspitze heran. FSV Mainz 05 II gewann in einem umkämpften Duell mit 2:1 gegen SGV Freiberg. Andre Gitau und Yunus Malli (87.) trafen für die Gastgeber, während Meghôn Valpoort zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Damit rückte Mainz bis auf drei Punkte an die Tabellenspitze heran.



Die SG Sonnenhof Großaspach setzte ihre starke Heimserie mit einem 4:0 gegen den Bahlinger SC fort. Michael Kleinschrodt (28.), Mert Tasdelen (47.), Fabian Eisele (88.) und Lukas Stoppel (90.) sorgten für einen verdienten Sieg, der die Aspacher auf den vierten Tabellenplatz katapultierte. Die SG Sonnenhof Großaspach setzte ihre starke Heimserie mit einem 4:0 gegen den Bahlinger SC fort. Michael Kleinschrodt (28.), Mert Tasdelen (47.), Fabian Eisele (88.) und Lukas Stoppel (90.) sorgten für einen verdienten Sieg, der die Aspacher auf den vierten Tabellenplatz katapultierte.



Die TSG Balingen und der KSV Hessen Kassel trennten sich 1:1. Enrique Katsianas-Sanchez brachte Balingen in Führung (59.), doch Elsamed Ramaj (83.) sicherte den Hessen einen Punkt. Beide Teams agierten diszipliniert, ohne offensiv ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die TSG Balingen und der KSV Hessen Kassel trennten sich 1:1. Enrique Katsianas-Sanchez brachte Balingen in Führung (59.), doch Elsamed Ramaj (83.) sicherte den Hessen einen Punkt. Beide Teams agierten diszipliniert, ohne offensiv ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00 live PUSH



Sandhausen trifft auf Bayern Alzenau – ein Kellerduell, das für beide Teams richtungsweisend ist. Besonders Alzenau steht nach nur zwei Saisonsiegen früh unter Druck. Sandhausen trifft auf Bayern Alzenau – ein Kellerduell, das für beide Teams richtungsweisend ist. Besonders Alzenau steht nach nur zwei Saisonsiegen früh unter Druck.



Offenbach empfängt Trier zum Duell zweier punktgleicher Mannschaften. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Offenbach empfängt Trier zum Duell zweier punktgleicher Mannschaften. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

Morgen, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt FC 08 Homburg FC Homburg 14:00 live PUSH



Barockstadt Fulda-Lehnerz trifft auf Homburg. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld und hoffen auf einen Sieg, um näher an die Top fünf heranzurücken.