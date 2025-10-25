 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

6:0 des SC Freiburg II, SGV Freiberg verliert Spiel und Vorsprung

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Der 14. Spieltag der Regionalliga Südwest brachte einige klare Ergebnisse und markante Trends im Kampf um die Spitzenplätze. Während der FSV Frankfurt mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg in Steinbach ein Ausrufezeichen setzte, festigten die Stuttgarter Kickers und der SC Freiburg II ihre Positionen im Tabellenmittelfeld mit überzeugenden Auftritten. Am Tabellenende wird die Lage für Bahlingen und Schott Mainz zunehmend prekär.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
0
3
Abpfiff

Der FSV Frankfurt überraschte beim TSV Steinbach Haiger mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg. Ismail Harnafi sorgte mit Treffern in der 38. und 70. Minute für die Entscheidung, nachdem Lukas Gottwalt (51.) zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht hatte. Steinbach blieb offensiv weitgehend blass und musste seine zweite Heimniederlage hinnehmen.

Heute, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
2
1
Abpfiff

Die Stuttgarter Kickers behaupteten sich vor 3460 Zuschauern gegen den TSV Schott Mainz mit 2:1. Flamur Berisha traf früh (10.), ehe David Tomic nach einer Stunde (59.) erhöhte. Der Anschlusstreffer durch Takero Itoi (77.) brachte die Hausherren nur kurz in Bedrängnis.

Heute, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
6
0
Abpfiff

Der SC Freiburg II feierte mit einem 6:0 gegen den FC-Astoria Walldorf den höchsten Sieg des Spieltages. Fabian Rüdlin (10.), Mateo Zelic (19., 24.), Rouven Tarnutzer (38.) und Leon Catak mit einem Doppelpack (74.) sorgten für klare Verhältnisse. Freiburg dominierte über 90 Minuten und zeigte sich in Spiellaune.

Heute, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
2
1
Abpfiff

FSV Mainz 05 II gewann in einem umkämpften Duell mit 2:1 gegen SGV Freiberg. Andre Gitau und Yunus Malli (87.) trafen für die Gastgeber, während Meghôn Valpoort zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Damit rückte Mainz bis auf drei Punkte an die Tabellenspitze heran.

Heute, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
4
0
Abpfiff

Die SG Sonnenhof Großaspach setzte ihre starke Heimserie mit einem 4:0 gegen den Bahlinger SC fort. Michael Kleinschrodt (28.), Mert Tasdelen (47.), Fabian Eisele (88.) und Lukas Stoppel (90.) sorgten für einen verdienten Sieg, der die Aspacher auf den vierten Tabellenplatz katapultierte.

Heute, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
1
1

Die TSG Balingen und der KSV Hessen Kassel trennten sich 1:1. Enrique Katsianas-Sanchez brachte Balingen in Führung (59.), doch Elsamed Ramaj (83.) sicherte den Hessen einen Punkt. Beide Teams agierten diszipliniert, ohne offensiv ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00live

Sandhausen trifft auf Bayern Alzenau – ein Kellerduell, das für beide Teams richtungsweisend ist. Besonders Alzenau steht nach nur zwei Saisonsiegen früh unter Druck.

Morgen, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

Offenbach empfängt Trier zum Duell zweier punktgleicher Mannschaften. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe wahren.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
14:00live

Barockstadt Fulda-Lehnerz trifft auf Homburg. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld und hoffen auf einen Sieg, um näher an die Top fünf heranzurücken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 025.10.2025, 16:15 Uhr
Timo BabicAutor