6:0-Derbysieg: Vichttal zerlegt Teutonia Weiden

Der VfL Vichttal (weiß-blaue Trikots) war Teutonia Weiden im Derby mehr als einen Schritt voraus. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Fußball-Mittelrheinliga: Der VfL Vichttal dominiert den Lokalkampf gegen Weiden. Teutonias neuer Trainer ist aber nicht unzufrieden.

Ein bisschen Aufbruch war zu spüren. Trotz der 0:6 (0:4)-Niederlage im Derby gegen den VfL Vichttal klang Teutonia Weidens neuer Trainer Giuseppe Avellino nicht niedergeschlagen. Im Gegenteil. Der Coach, der den wahrscheinlichen Absteiger Weiden übernahm und sein erste Spiel in der Verantwortung hatte, sah weit nach vorne. „Natürlich waren das heute zwei Welten, die aufeinandertrafen. Aber wir sind nicht von einem gut spielenden Gegner abgeschlachtet worden“, blickte der neue Mann schon in die nächste Spielzeit.

Doppelschlag durch Luan Braun

25 Minuten hielten die Gastgeber ansehnlich mit. Doch dann brachte die Spitzenmannschaft aus Vichttal das Konzept der Teutonen mit einem Doppelschlag ziemlich durcheinander. Zweimal flankte Henrik Artz von der rechten Seite in den Strafraum. Dort stand Luan Braun goldrichtig und versenkte jeweils aus kurzer Distanz zur 2:0-Führung für den VfL (22., 27.).

„Wenn das frühe 1:0 nicht gefallen wäre, hätten wir in dieser Phause auch besser ausgesehen“, ging für Avellino „eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung“ dem Tor voraus.

Der nach dem Sieg vorerst Tabellendritte aus Vichttal hakte, was die Treffer anging, nach. Mit dem 3:0 durch Niklas Valerius (34.) und dem 4:0 durch Jonas Hoss (41.) war die Partie faktisch entschieden.

Durch den Erfolg erhält der VfL Vichttal sich eine minimale Chance auf den Meistertitel. „Das war schon schön anzusehen, was die Vichttaler da phasenweise zauberten“, erkannte Avellino die Leistung des Gegners neidlos an.

Offenbar hatte Weidens Coach in der Halbzeitpause in der Kabine ein paar Mut bringende Worte an seine Spieler gerichtet. 15 Akteure aus dem Kader werden die Teutonia zum Saisonende verlassen. Wie schon in der ersten Hälfte waren im zweiten Durchgang Lebenszeichen bei den Gastgebern zu erkennen. Auch wenn den von Andi Avramovic trainierten Vichttaler in der Schlussphase durch Janes Pollmann (80.) und Canel Cetin (82.) noch zwei Treffer gelangen, „sind wir heute nicht vorgeführt worden“, tröstete sich Avellino und seine Mannschaft..

„Auch wenn der Gegner angeschlagen ist: So eine Mannschaft schlägst du nicht einfach mal 6:0“, richtete Derbysieger Andi Avramovic ein Kompliment an die Gastgeber. Verbunden mit dem Satz „Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Weiden heute gerupft wurde.“ Vor dem Anpfiff hatte der VfL-Trainer den mahnenden Finger gehoben und gesagt: „So einfach, wie das viele vermuten, wird das heute nicht.“ Der Vichttaler Coach hatte seinen Spielern eingebleut: „Wir dürfen Weiden in dieser Partie keine Sekunde unterschätzen, um keine Probleme zu bekommen.“

Chancen zum Ehrentreffer

Recht behielt Avramovic in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit. Da hatte seine Mannschaft das Tempo deutlich heruntergefahren. Drei- bis viermal erarbeiteten sich die Weidener gute Chancen, um zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Entweder parierte Vichttals Torhüter Frederik Said oder die Querlatte half, als Argjend Pacolli fast einen Eckstoß ins Tor schlenzte (56.).

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