6:0-Derbysieg für den TSV

Im dritten Auswärtsspiel gelingt der erste Sieg und das vorneweg: Hochverdient. Von Beginn hat der TSV die Spielkontrolle und kommt auch zu ersten Chancen. Nach schöner Kombination kann Noller dann die Führung erzielen (18.). In der Folge verpasst der TSV gegen oft passive Westerstetter die Führung auszubauen und bekommt dann fast die Quittung und hat Glück bei einem Pfostentreffer der Gastgeber. Kurz vor der Pause scheitert Koros knapp. In der zweiten Halbzeit führt ein Eckball von Koros zum 2-0 durch ein Eigentor (46.). Innerhalb weniger Minuten macht Bernstadt dann das Spiel zu. Zwei Eckbälle von Eckle führen durch Jost und Bosch zum 4-0 (57. & 60.). Mit der gefühlt einzigen Offensivaktion der Westerstetter und schlechtem Defensivverhalten in Reihen des TSV sieht am Ende Späth nach Hand außerhalb des Strafraums die rote Karte (68.). Doch dennoch bleibt Bernstadt klar das bessere Team und kann durch Bosch (69.) und Noller, F. (82.) auf 6-0 erhöhen. Der TSV gewinnt hochverdient mit 6-0 in Westerstetten.