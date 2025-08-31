6 verschiedene Torschützen und D/A grüßt von der Spitze

Die ungeschlagenen Kehdinger gingen früh durch Tom Horwege in Führung, fingen sich dann aber nach knapp einer halben Stunde den Ausgleich durch einen berechtigten Foulelfmeter. Der starke Nico Ewert hatte verwandelt. Dann freute sich D/A-Coach Andre Matties über ein Traumtor. "Jan-Hinnerk von Essen nahm etwa 20 Meter vor dem Tor einen Ball volley und traf ihn genau. Keine Chance für den Apenser Torwart", so der Trainer. Ein langer Abschlag von Nico Kappelmann leitete noch vor dem Wechsel das 3:1 durch Pepe Jagemann ein. "Apensen hatte zwischendrin immer mal wieder gute Phasen, das Spiel hätte durchaus auch drehen können", gab Andre Matties zu.

Apensen wird vogelwild und das Niveau sinkt

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung immer mehr. Die Gäste gaben nie auf, waren aber in der Defensive sehr offen. "Da kann man auch vogelwild zu sagen. So konnten wir dann noch einige Treffer nachlegen. Schön war auch noch das 5:2 durch Mohamad Komara, der aus der Drehung in den Winkel schoss. Letztlich für uns ein verdienter Sieg in einem Spiel, in dem Apensen auch immer wieder gefährlich vor unser Tor kam. Einmal musste Robin-Lennart Bösch in letzter Not gegen den starken Nico Ewert klären", meinte Matties abschließend.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg)

Tore: 1:0 Tom Horwege (13.), 1:1 Nico Ewert (27. Foulelfmeter), 2:1 Jan-Hinnerk von Essen (38.), 3:1 Pepe Jagemann (39.), 4:1 Malte Horwege (69.), 4:2 Niklas Greifenberg (71.), 5:2 Mohamad Komara (73.), 6:2 Tobias Middeke (79.)