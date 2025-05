6 Tore bei der SG Grün-Weiß Bärenklau, SG Wiesenau vergibt zwei Elfer

SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Eintracht Bötzow 4:2

Vor 280 Zuschauern sorgte Justin Pehl mit seinen frühen Treffern in der 2. und 22. Minute für einen Blitzstart der Gastgeber. Sebastian Senning verkürzte kurz vor der Pause in der 45. Minute auf 2:1, ehe Niklas Schulz in der 47. Minute sogar ausglich. Doch Klosterfelde antwortete: Reda Azouzoute Magrache traf in der 72. Minute zur erneuten Führung, ehe Nick Schoenebeck in der 88. Minute den 4:2-Endstand markierte. Die SG Union Klosterfelde II steht damit bereits als Meister fest.

FC 98 Hennigsdorf II – SV Rüdnitz Lobetal 97 4:0

Hennigsdorf dominierte die Partie vor 40 Zuschauern klar. Paul Heilmann eröffnete den Torreigen in der 27. Minute. Ben Werner legte in der 48. und 50. Minute doppelt nach. Alexander Ender sorgte in der 90. Minute für den Schlusspunkt.

FSV Bernau II – SpG Lichterfelde/Finow 3:0

Ein klarer Heimsieg für Bernau II. Tom Richter traf früh in der 9. Minute, Laurence Lattner erhöhte in der 63. Minute. Den Schlusspunkt setzte Leon Jarnetzky in der 90. Minute. Die SpG Lichterfelde/Finow musste zwei Rote Karten einstecken.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – SV Glienicke/Nordbahn 0:2

Kevin Hechtfischer brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Kevin Dehl legte in der 74. Minute das zweite Tor nach. In der Nachspielzeit sah Philipp Christian Behrens (91.) für Leegebruch die Rote Karte.

FSV Fortuna Britz 90 – SV Grün-Weiß Bergfelde 3:1

Lukas Wehrmann traf bereits in der 1. Minute zur Führung für Britz und erhöhte in der 30. Minute auf 3:0. Dazwischen hatte Thorben Wagner in der 8. Minute getroffen. Den Ehrentreffer für Bergfelde erzielte Norman Rohde in der 90. Minute.

Löwenberger SV – FSV Basdorf 1:1

Ein kampfbetontes Spiel endete leistungsgerecht unentschieden. Lukas Salzwedel brachte Löwenberg in der 72. Minute in Führung, Niklas Krause glich in der 78. Minute aus. Bereits in der 39. Minute sah Kay Paulsen (Basdorf) Gelb-Rot.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – SG Einheit Zepernick 1925 II 2:4

Joel Henry Kutschke traf schon in der 2. Minute zur Gästeführung. Falkenthal drehte die Partie mit Treffern von Max Schläwicke (26.) und Stephan Pietsch (30.), ehe Tom Bittner (50.) ausglich. Luca Grabarek sicherte mit einem Doppelpack (75., 90.+3) den Auswärtssieg.

SG Grün-Weiß Bärenklau – FC Kremmen 1920 3:3

Ein abwechslungsreiches Spiel vor 148 Zuschauern endete unentschieden. Abdülkerim Akkoyunlu (11., 81.) traf doppelt für Bärenklau, Declan Nassar (65.) erzielte das zwischenzeitliche 2:2. Für Kremmen waren Marvin Prien (16.), Niclas Köpke (50.) und Patrick Breyer (87.) erfolgreich.