6. SV Mindelzell Junioren Reischmann-Hallencup

Die Halle war an beiden Tagen immer durchwegs gut gefüllt und die Zuschauer konnten tolle und spannende Spiele mit vielen Tore bestaunen. Die über 300 Nachwuchskicker zeigten ihr ganzes Können und sorgten so für eine gute Stimmung vor zahlreichen Zuschauern.

Der SVM konnte am 15./16. Februar bereits zum sechsten Mal seinen Junioren-Hallencup mit insgesamt 32 Mannschaften von den G- bis zu den D-Junioren in der Ursberger Turnhalle austragen.

Am ersten Turniertag setzte sich bei den F-Junioren die SG Kötz in einem spannenden Finale gegen den SV Münsterhausen durch. Beim D-Junioren Endspiel setzte sich unsere 2te Mannschaft gegen die SG Münsterhausen durch. Am zweiten Tag behielten die E-Junioren der SG Kötz gegen den TSV Balzhausen die Oberhand und konnten den Turniersieg feiern.

Alle Spieler erhielten Medaillen oder Pokale und alle Mannschaften noch eine Süßigkeiten-Box, der Turniersieger zudem noch einen Trainingsball.