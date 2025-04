Der SV Hahnbach mit seinem Spielertrainer Franz Geilersdörfer (Mitte) steht im Abstiegskampf unter Zugzwang. – Foto: Rudi Walberer

6 Spiele in 19 Tagen: Pfreimds Mammutprogramm startet Bezirksliga Nord, Nachholspiele am Mittwoch: Unter Zugzwang stehende Lobinger-Elf gastiert in Tännesberg +++ Hahnbach oder Raindorf: Wer findet zurück in die Spur? Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Raindorf Tännesberg Pfreimd SV Hahnbach

Nach wie vor ist die Tabelle der Bezirksliga Nord schief und daher nicht hundertprozentig aussagekräftig. Paradebeispiel dessen ist die SpVgg Pfreimd. Sie ist gleich drei Partien im Rückstand und kann sich so aus eigener Kraft aus dem Abstiegsstrudel befreien. Einen Tick gerader wird die Tabelle am Mittwochabend, wenn zwei Nachholspiele über die Bühne gehen. Angesprochene Pfreimder müssen beim TSV Tännesberg Farbe bekennen, während der SV Hahnbach und der FC Raindorf nach jeweils drei Niederlagen am Stück unbedingt die Trendwende herbeiführen wollen.

Morgen, 18:30 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach FC Raindorf FC Raindorf 18:30 PUSH



Hinspiel: 2:1. Seit dem Re-Start ist beim FC Raindorf (6., 36) irgendwie der Wurm drin. Inwieweit das mit dem vorzeitigen Ausscheiden von Erfolgstrainer Stefan Kleber vor Beginn der Wintervorbereitung zusammenhängt, ist schwer zu beantworten. Aber es scheint schon so, als hätte es der Mannschaft nicht gutgetan. Nach vier Partien ohne Sieg und drei Niederlagen in Folge sind die Plätze 1 und 2 kein Thema mehr in Raindorf. Schon am Mittwoch bietet sich die nächste Gelegenheit zum Turnaround. Es geht zum SV Hahnbach (11., 30), der ebenfalls mit drei (Auswärts-)Niederlagen am Stück nicht gerade gut drauf ist. Zudem sind die Mannen des Spielertrainer-Duos Franz Geilersdörfer und Fabian Schötz seit über 270 Minuten ohne eigenen Torerfolg. An der offensiven Durchschlagskraft gilt es also dringend zu arbeiten. Der SVH braucht Zählbares, schließlich wurde die Luft im Abstiegskampf zuletzt wieder dünner.







Morgen, 19:00 Uhr TSV Tännesberg Tännesberg SpVgg Pfreimd Pfreimd 19:00 PUSH



Hinspiel: 0:2. Liga, Pokal und zweimal auf Hallenparkett – schon vier Mal maßen der TSV Tännesberg (7., 32) und die SpVgg Pfreimd (13., 27) in der laufenden Saison die Kräfte. Jedes Mal hatten die Pfreimder das bessere Ende für sich. Ein gutes Omen für ihr erstes von drei Nachholspielen? Klar ist: die Gäste müssen punkten, stehen unter Zugzwang – seit der bitteren 2:3-Niederlage am Sonntag in Vohenstrauß mehr denn je. Kurios und im Amateurfußball ungewöhnlich: die Lobingers, Sebald und Co. haben jetzt drei englische Wochen und 6 Spiele in 19 Tagen vor der Brust. „Gegen den TSV konnten wir diese Saison bereits zweimal gewinnen und wollen dort mit einer weiteren Leistungssteigerung einen Dreier einfahren. Es gilt kämpferisch und läuferisch an die Leistung in Vohenstrauß anzuknüpfen und in unseren Offensivaktionen effizienter zu werden“, sagt Pfreimds Spielertrainer Bastian Lobinger vor dem Auswärtsmatch. Die Hausherren kamen auch nicht so wahnsinnig berauschend aus der Winterpause (1/1/2). Gegen Primus Etzenricht (1:3) wäre zuletzt aber durchaus mehr drin gewesen. „Wir wollen und müssen gegen Pfreimd punkten“, pocht der Tännesberger Spielercoach André Klahn auf wichtige Zähler für den Klassenerhalt.