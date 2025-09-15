Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die SG Massen (in Grün) wird ihrem Favoritenstatus in der Bezirksliga 8 bislang gerecht. – Foto: Matthias Keil
6 Spiele - 6 Siege: Diesen fünf Mannschaften ist dies gelungen!
FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.
Der Traum-Saisonstart! Diese sechs Mannschaften gingen in der noch jungen Spielzeit 2025/26 bislang immer als Sieger vom Platz, eine davon hat erst fünf Ligaspiele absolviert.