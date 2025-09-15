Die SG Massen (in Grün) wird ihrem Favoritenstatus in der Bezirksliga 8 bislang gerecht. – Foto: Matthias Keil

6 Spiele - 6 Siege: Diesen fünf Mannschaften ist dies gelungen! FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Der Traum-Saisonstart! Diese sechs Mannschaften gingen in der noch jungen Spielzeit 2025/26 bislang immer als Sieger vom Platz, eine davon hat erst fünf Ligaspiele absolviert.

Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Bilanz 6-0-0 | Tore 28:4

TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Bilanz 6-0-0 | Tore 27:4 SG Massen | Bezirksliga 8 | Bilanz 6-0-0 | Tore 22:6