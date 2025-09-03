6 Spiele - 6 Siege

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TUS Hilter ist aktuell das Maß aller Dinge in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -.
Mit einen 7:0-Kantersieg gegen den enttäuschenden SV Hellern baute der TUS Hilter seine Tabellenführung in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - aus. Die direkten Verfolger TUS Glane und RW Sutthausen musste am sechsten Spieltag Rückschläge hinnehmen und liegen akutell elf Punkte hinter dem Spitzenreiter.
In einem völlig einseitigen Spiel führte die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden zur Pause bereits mit 4:0 Toren. Nach der Halbzeit baute der wie entfesselt auftretende
Tabellenführer die Führung auf 7:0 aus. Die Gäste hatten in diesem Spiel keine Chance.
Der Spitzenreiter TUS Hilter muss bereits am kommenden Freitag beim SV Bad Rothenfelde II antreten, der SV Hellern spielt am Sonntagnachmittag gegen den VFR Voxtrup II.
Kevin Wirt - Traf doppelt für TUS Hilter – Foto: Fupa
"Anfangs hatten wir ein wenig Probleme im Spielaufbau und Hellern hat gut und hoch gepresst. Nach einer Zeit wurde es besser und wir haben mehr Tiefe ins Spiel bekommen. Hellern ist bei Standards immer gefährlich und sie können aus dem Nichts immer zurückkommen. Insgesamt haben wir sehr gut verteidigt und nach vorne gute Lösungen gefunden. In den letzten Spielen habe ich den Jungs vorgeworfen nicht effektiv genug zu sein, dass war heute nicht der Fall. Kompliment an die Jungs, die zu keinem Zeitpunkt nachgelassen haben,“ sagte uns Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).
"Wir kamen weder vorne ins Pressing noch hinten ins Verteidigen – unsere defensive Leistung von vorne bis hinten war vogelwild und mehr Idee als Realität; irgendwo zwischen nicht angreifen und weggucken. TUS Hilter war auf jeder Position besser, aggressiver und klar überlegen. Ich ziehe den Hut vor so einer Leistung und bin froh, dass wir diese Saison nicht noch einmal gegen sie spielen müssen,“ lautete das Statement von Felix Zimmermann (SV Hellern).