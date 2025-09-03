6 Spiele - 6 Siege

Der Spitzenreiter TUS Hilter muss bereits am kommenden Freitag beim SV Bad Rothenfelde II antreten, der SV Hellern spielt am Sonntagnachmittag gegen den VFR Voxtrup II.

"Anfangs hatten wir ein wenig Probleme im Spielaufbau und Hellern hat gut und hoch gepresst. Nach einer Zeit wurde es besser und wir haben mehr Tiefe ins Spiel bekommen. Hellern ist bei Standards immer gefährlich und sie können aus dem Nichts immer zurückkommen. Insgesamt haben wir sehr gut verteidigt und nach vorne gute Lösungen gefunden. In den letzten Spielen habe ich den Jungs vorgeworfen nicht effektiv genug zu sein, dass war heute nicht der Fall. Kompliment an die Jungs, die zu keinem Zeitpunkt nachgelassen haben,“ sagte uns Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).

"Wir kamen weder vorne ins Pressing noch hinten ins Verteidigen – unsere defensive Leistung von vorne bis hinten war vogelwild und mehr Idee als Realität; irgendwo zwischen nicht angreifen und weggucken. TUS Hilter war auf jeder Position besser, aggressiver und klar überlegen. Ich ziehe den Hut vor so einer Leistung und bin froh, dass wir diese Saison nicht noch einmal gegen sie spielen müssen,“ lautete das Statement von Felix Zimmermann (SV Hellern).