6 Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert? Die Sportgerichte werden wahrscheinlich die Entscheidungen treffen. von red · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den heutigen Punktspielen gleich sechs Spielabbrüche. Was war passiert?

Vorzeitiges Ende in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen In der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen kam es bei der Begegnung zwischen dem TSV Musberg und der Spvgg 1897 Cannstatt zu einem Spielabbruch. Das sportliche Geschehen fand unmittelbar nach der 90. Minute ein jähes Ende. Zum Zeitpunkt, als der Schiedsrichter die Partie offiziell abbrach, lag der TSV Musberg mit 3:2 in Führung. Damit endete der sportliche Vergleich unmittelbar vor dem regulären Schlusspfiff. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen. Gewitter erzwingt Abbruch in der Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern In der Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern verhinderte die Wetterlage einen ordnungsgemäßen Abschluss der Partie zwischen dem SV Heiligenzimmern und der Spvgg Binsdorf. Der SV Heiligenzimmern teilte gegenüber FuPa hierzu mit: „Aufgrund von Gewitter in der 90. Minute. Spielstand 1:0.“ Die Gäste bestätigten diesen Sachverhalt in einer ergänzenden Stellungnahme. Die Spvgg Binsdorf teilte gegenüber FuPa mit: „Das Spiel wurde heute wegen Gewitters in der 89./90. Minute abgebrochen. Spielstand war 1:0 für Heiligenzimmern.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Spielabbruch in der 71. Minute in der Kreisliga A2 Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern während des Duells zwischen der SGM Aichhalden/Rötenberg und der SG Böhringen/FC Dietingen. Der Abbruch erfolgte beim Stand von 2:1 für die gastgebende SGM Aichhalden/Rötenberg. Der Schiedsrichter beendete die Partie vorzeitig nach Ablauf der 71. Spielminute. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen. Diskrepanzen und Platzverweis in der Kreisliga B1 Enz-Murr In der Kreisliga B1 Enz-Murr führten andere Gründe zum Abbruch der Begegnung zwischen dem MTV 1846 Ludwigsburg und dem Türkischen SC Kornwestheim II. Der Türkische SC Kornwestheim II erläuterte die Situation gegenüber FuPa wie folgt: „Der Schiedsrichter hat das Spiel abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führten wir ca. in der 70. Minute mit 1:0. Zuvor hatte einer unserer Spieler eine Rote Karte erhalten. Im Anschluss kam es zu Diskrepanzen mit dem Schiedsrichter, woraufhin dieser das Spiel abgebrochen hat.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.