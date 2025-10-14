6 Sieg in Folge für die FZG!

Hatte der ein oder andere im FZG-Lager die Befürchtung, dass man aufgrund des Tabellenranges vielleicht etwas überheblich ins Spiel gehen würde, überzeugte die Mannschaft am vergangenen Sonntag mit einem souveränen Auftritt bei der Zweitvertretung aus Flehingen. Spielertrainer René Lahr wechselte die Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen, so starteten Philipp Kaaz, Marcel Franke & Simon Schuh für Felix Schmid, Marvin Zimmermann & Max Zimmermann. In der Anfangsphase agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, ohne sich wirklich nennenswerte Torchance herauszuspielen. Nach 15 Minuten konnte die Elf um Kapitän „Nicolai Manz“ dann die erste gefährliche Situation verbuchen. Ca. 5 Minuten später zeigte der Unparteiische dann auf den Punkt. Driton Uka wurde im Strafraum zu Fall gebracht, ein Strafstoß aus der Kategorie „Kann man geben, muss man aber nicht“. Jannic Petri war das natürlich egal und er bracht die FZG mit seinem 8. Saisontreffer in Führung. Kurze Zeit später hatte man wiederum Glück, als der Pfiff des Schiedsrichters bei einer ähnlichen Situation ausgeblieben ist. Kurz vor der Halbzeit hatte man noch einmal die Chance auf 2:0 zu erhöhen.

In der zweiten Hälfte agierte man noch druckvoller und konnte sich auch zu Wiederanpfiff gefährliche Strafraumszenen erspielen. Eine weitere Großchance konnte man nach einer mustergültigen Flanke, durch den kurz zuvor eingewechselten Felix Schmid herausspielen. Leider brachte Christopher Oberst jedoch nicht die nötige Präzision hinter seinen Kopfball. So lebte das Spiel weiterhin von der Spannung, wobei man sagen muss, dass Flehingen nicht wirklich gefährlich in Erscheinung getreten ist. In der 76. Minute konnte Jannic Petri die FZG dann mit dem 2:0 beruhigen. Ein starker Abschluss von Christopher Oberst konnte lediglich nach vorne abgewehrt werden und Jannic brachte den Nachschuss dann im gegnerischen Gehäuse unter. In den letzten 15 Minuten hätte man durchaus auch noch weitere Treffer erzielen können, bei den Chancen z.B. von Marcel Franke fehlten nur wenige Zentimeter.