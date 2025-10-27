6-Punkte-Wochenende für den VFB Mörnsheim

Von Beginn an stand der VFB kompakt und ließ nur wenig zu. Nach vorne zeigte sich Mörnsheim effektiv und entschlossen. Das 0:1 fiel nach einem Freistoß: der Ball wurde gefährlich vor das Tor gebracht, der Keeper konnte ihn nicht festhalten, und Ferdinand Graf reagierte am schnellsten und staubte zur Führung ab – verletzte sich dabei aber unglücklich und musste ausgewechselt werden.

Ein intensives und umkämpftes Spiel endete mit einem verdienten Auswärtssieg für den VfB Mörnsheim.

Kurz darauf folgte der schönste Spielzug der Partie. Über mehrere Stationen kam der Ball zu Ludwig Regler, dessen Flanke wurde von Köhler Mike im Strafraum abgelegt und Andre Schmidt vollendete sehenswert ins lange Eck zum 0:2.

Nach der Pause versuchte Limes, mehr Spielkontrolle zu gewinnen, blieb aber meist an unserer Defensive hängen. Nach Ballgewinnen schaltetete der VFB stark um, doch dreimal wurde Luca Schuster wegen vermeintlicher Abseitsstellungen zurückgepfiffen – beim ersten Mal wohl zu Unrecht, er wäre frei durch gewesen. Auf der Gegenseite vergab Limes nach etwa 55 Minuten seine einzige echte Torchance aus dem Spiel heraus, als ein freistehender Spieler den Ball neben das Tor setzte.

In der Folge wurde das Spiel durch eine sehr kleinliche Linie des Schiedsrichters geprägt. Fast jede Kleinigkeit wurde mit Gelb geahndet. Einer dieser Freistöße aus dem Halbfeld führte schließlich zum 1:2-Anschlusstreffer – ein sehenswerter Schlenzer in die lange Ecke, bei dem, dem Keeper Rene Skel kein Vorwurf zu machen ist.

Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Fabian Stelz setzte stark nach, behauptete den Ball und legte uneigennützig auf Andre Schmidt quer, der zum 1:3 einschob. Kurz darauf musste Andre Schmidt nach einer Gelb-Roten Karte wegen Meckerns vom Platz. Trotz Unterzahl verteidigte Mörnsheim die letzten 15 Minuten souverän und ließen nichts mehr anbrennen.

Fazit:

Ein absolut verdienter Sieg dank starker Defensivarbeit, effektivem Umschaltspiel und großem Einsatzwillen.

Die zweite Mannschaft des VFB gewinnt ebenfalls!

Der VfB Mörnsheim II krönte ein starkes Wochenende für den Verein mit einem Überraschungserfolg gegen den Tabellenführer FC Ettenstatt II. Mit großem Kampfgeist und mannschaftlicher Geschlossenheit gelang ein verdienter Sieg – ein starkes Zeichen der gesamten VfB-Familie!

Glückwunsch auch an unsere U13!

Ein besonderes Highlight des Wochenendes: Die U13 des VfB Mörnsheim sicherte sich mit einer beeindruckenden Saisonleistung die Meisterschaft! Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team, die Trainer und Betreuer – eine tolle Leistung, auf die der ganze Verein stolz ist!