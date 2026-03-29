​6-Punkte-Wochenende für den VfB Lingen von Sebastian Friedemann · Heute, 20:41 Uhr · 0 Leser

​Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge schaffte es der VfB Lingen an diesem Wochenende gleich doppelt, dreifach zu punkten. Gegen die direkte Abstiegskonkurrenz aus Freren und Schapen gab es jeweils einen 3:1-Sieg – sowohl auswärts als auch zu Hause. ​Das Spiel in Freren konnte durch eine sehr gute Mannschaftsleistung und einen Doppelpack von Stürmer Tim Fieker erfolgreich gestaltet werden. Freren spielte zwar gelegentlich gut mit, konnte jedoch nur für einen Anschlusstreffer sorgen. Keeper Jannik Kemna konnte sich einige Male auszeichnen und verhalf seinen Farben somit zu defensiver Stabilität. Nach 90 intensiven, kämpferischen Minuten konnte der Sieg – auch nicht zuletzt durch Unterstützung aus der 2. Mannschaft (Timochenko zum 2:0) – eingefahren werden.

​ Zwei Tage später konnte dann auch der FC 27 Schapen bezwungen werden. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte der VfB Lingen durch den agilen Abdelbasset und die Leihgabe aus der dritten Mannschaft, Teklu, die Führung herausspielen. Schapen agierte jedoch kampfstark und konnte durch einen Foulelfmeter zurückschlagen.