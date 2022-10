6 Punkte-Wochenende

Nachdem 3:1 Sieg am Freitag gegen Groß Hesepe stand am Sonntag die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm. Zu Gast in Flechum war die SG Stavern/Apeldorn.

In einem von Beginn an sehr einseitigen Spiel konnten wir bereits in der 14. Minute das 1:0 erzielen. Kurz vor der Pause konnten wir dann den hochverdienten Treffer zum 2:0 nachlegen. In der zweiten Halbzeit wurden von unserer Seite viele Chancen leichtfertig ausgelassen, es brannte aber zu keiner Phase des Spiels etwas an.