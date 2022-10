6-Punkte-Spiel: Waldperlach gastiert beim Tabellennachbarn

In Ostermünchen soll die Auswärtsbilanz aufpoliert werden.

Der SVW will den Schwung aus dem Moosinning-Spiel mitnehmen und nach drei sieglosen Spielen wieder als Gewinner vom Platz gehen.

Waldperlach – Auswärts läuft es bei den Woidlern bisher noch nicht rund. Erst einen Dreier konnte man in dieser Spielzeit auf fremden Rasen einfahren. Das soll sich am Sonntag ändern, auch wenn die zu lösende Aufgabe keine leichte sein wird.

Bereits seit sieben Spielen warten die Gastgeber aus Ostermünchen auf einen Dreier. Konnten zunächst noch drei Unentschieden eingefahren werden, so hagelte es zuletzt vier Niederlagen in Folge. Für Waldperlach-Trainer Florian Kopp kein Grund den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen – im Gegenteil: „Uns erwartet eine unangenehme Aufgabe in Ostermünchen. Die gehen jedes Spiel an, als wäre es ein Finale.“ Sieht er die Stärken des Gegners vor allem in der Moral und Kampfbereitschaft, so rät er seinem Ensemble es gleich zu tun und verweist auf die gute Einstellung aus dem vergangenen Heimspiel gegen Moosinning.