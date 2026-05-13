6-Punkte-Spiel: Tennis Borussia kehrt ins Mommsenstadion zurück Heimvorteil am Freitagabend von ser · Heute, 15:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Wenn TeBe am Freitag Croatia empfängt, steht sportlich einiges auf dem Spiel. Umso erfreulicher für die Lila-Weißen, dass sie endlich ins Mommsenstadion zurückkehren können.

Dieses Spiel MUSS gewonnen werden. Tennis Borussia steht im Kampf um den Klassenerhalt in der NOFV Oberliga Nord mächtig unter Druck. Am Freitag empfangen die Lila-Weißen, die derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen, den Tabellennachbarn Croatia Berlin. Die Gäste sind schon abgestiegen, für TeBe ist das Worst-Case-Szenario noch zu verhindern. Dafür braucht es allerdings drei Punkte. Gute Nachricht: Tennis Borussia kann endlich wieder auf einen echten Heimvorteil setzen. Nach monatelangem Streit ums Mommsenstadion wurde dieses inzwischen wieder freigegeben. Schon am vergangenen Wochenende hatten die Berlin Rebels dort American Football gespielt. Nun darf auch TeBe wieder auf heimischem Rasen um Punkte spielen. Die Berliner mussten zuletzt mehrfach ins Stadion Wilmersdorf ausweichen, hatten mit dem Sportamt Charlottenburg-Wilmersdorf zu kämpfen.