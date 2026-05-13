6-Punkte-Spiel: Tennis Borussia kehrt ins Mommsenstadion zurück

Wenn TeBe am Freitag Croatia empfängt, steht sportlich einiges auf dem Spiel. Umso erfreulicher für die Lila-Weißen, dass sie endlich ins Mommsenstadion zurückkehren können.
Dieses Spiel MUSS gewonnen werden. Tennis Borussia steht im Kampf um den Klassenerhalt in der NOFV Oberliga Nord mächtig unter Druck. Am Freitag empfangen die Lila-Weißen, die derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen, den Tabellennachbarn Croatia Berlin. Die Gäste sind schon abgestiegen, für TeBe ist das Worst-Case-Szenario noch zu verhindern. Dafür braucht es allerdings drei Punkte.
Gute Nachricht: Tennis Borussia kann endlich wieder auf einen echten Heimvorteil setzen. Nach monatelangem Streit ums Mommsenstadion wurde dieses inzwischen wieder freigegeben. Schon am vergangenen Wochenende hatten die Berlin Rebels dort American Football gespielt. Nun darf auch TeBe wieder auf heimischem Rasen um Punkte spielen. Die Berliner mussten zuletzt mehrfach ins Stadion Wilmersdorf ausweichen, hatten mit dem Sportamt Charlottenburg-Wilmersdorf zu kämpfen.
Vor dem Hintergrund des letzten Spieltags, an dem TeBe bei Lichtenberg 47 antritt, könnte die Partie am Freitag womöglich schon vorentscheidend werden. Die 47er könnten Ende Mai noch um den Aufstieg spielen. TeBe muss Dynamo Schwerin oder den Berliner AK noch überholen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Schwerin tritt jetzt am Wochenende gegen Lichtenberg 47 an, der BAK empfängt mit Klosterfelde eines der formstärksten Teams der Liga.
Auf Social Media hat Tennis Borussia im Zuge der Verkündung der erfreulichen Nachricht zur Unterstützung aufgerufen. In einem Post schreibt der Verein: „Wir wissen ALLE, was die Stunde für uns geschlagen hat und dass wir am Freitag unsere letzte Chance auf ein versöhnliches Saisonfinale bekommen. Dass wir euch ALLE, WIRKLICH ALLE, an dem Tag im Mommsenstadion brauchen, müssen wir, glaube ich, nicht sagen, oder?"