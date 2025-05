6-Punkte Sieg gegen Dietmanns/Hauerz

Nach dem jüngsten Sieg gegen die Zweitvertretung des FC Wangen, fand für den SVN am Sonntag auf dem Sportplatz in Hauerz das nächste richtungsweisende Spiel im Abstiegskampf statt. Gegen die Gastgeber und punktgleichen Tabellennachbarn der SGM Dietmanns/Hauerz musste zwangsläufig ein Sieg her.

Der SVN startete dementsprechend auch aktiver in das Spiel und konnte schon in den ersten 10 Minuten die ein oder andere Torannäherung verzeichnen. Danach fanden allerdings auch die Gastgeber etwas ins Spiel und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf niedrigem Niveau. Nackenstarre auf Grund der hin und her gebolzten Bälle inklusive. Bis zur 31. Minute dauerte es, ehe das erste Tor fiel. Ein Spieler der Heimmannschaft setzte sich an der Außenlinie gegen mehrere Verteidiger durch und legte den Ball in den Rückraum. Der Schuss des Stürmers fand seinen Weg unhaltbar ins Eck. Der Gegentreffer weckte den SVN auf, die bis zur Halbzeit wieder aktiver wurden aber größte Chancen zum Ausgleich liegen ließen.