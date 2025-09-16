6 Punkte innerhalb 40 Stunden

4:3 in Schönau, 5:1 gegen Houverath/Mutscheid
Gleich zweimal waren die Jungs um Jürgen Hallmann und Ali Basiri Poor am Wochenende
gefordert. Zunächst ging es am Freitag-Abend zum TSV Schönau II. In Anbetracht der vielen
fehlenden Spielern (Fabio Schmitz, Jan Diederichs, Fabio Fischer, Dave Storck) musste man
eigentlich mit ein er Niederlage rechnen, zumal die Einheimischen mit Pawel und Matteusz Hoppe
zwei starke Leute dabei hatten. Doch gerade diese ungünstigen Voraussetzungen sorgten
offensichtlich für eine geradezu unglaubliche Motivation, mit der die Mannschaft in das Spiel ging.
Und es fing sogar gut an. Neuzugang Lucas Brand sorgte schon anch 6 Minuten für die frühe
Führung. Sie hielt ab nur 120 Sekunden, dann hatte Pawel Hoppe einen Elfmeter im Kasten von
Vincent Rick versenkt. Doch noch vor der Pause belohnten sich die Schwarz-Weißen für ihren
Kampfgeist. Zweimal bedrängten sie die Gastgeber, setzten sie enorm unter Druck, und zweimal
landete der Ball als Eigentor im Gehäuse der Schönauer. Dann schafften diese aber durch einen
Kopfball nach einer Ecke den Anschlusstreffer durch Matteusz Hoppe. Und als nach gut einer
Stunde Pawel Hoppe den Ausgleich zum 3:3 erzielte, schienen sich die Befürchtungen zu
bestätigen. Doch fast im Gegenzug wird Nico Schneidereit im 16er gefoult. Justin Wiens lässt sich
die Chance nicht entgehen. Die erneute Führung. Und von da an begann der Abwehrkampf –
Laufen, Kämpfen, Schüsse Blockieren, natürlich auch Zeit Schinden. Die Jungs warfen alles ins
Spiel, feuerten sich gegenseitig an. Mannschaftsführer Kevin Gunasekara, der trotz Wadenkrämpfen
bravourös durchhielt, litt noch bis tief in den Samstag unter den Folgen. Immer wieder der Blick zur
Uhr. Schiri Erich Poth hatte aber unser Zeitspiel registriert. 8 Minuten Nachspielzeit – unbeschadet
überstanden – Jubel über Jubel.Doch alle waren sich klar: dieser erste Sieg war nur etwas wert, wenn am Sonntag Mittag – 39
Stunden nach dem Abpfiff in Schönau – nachgelegt werden konnte. Das gelang dann auch – sogar
recht deutlich, aber auch deswegen weil die Gäste stark ersatzgeschwächt waren. Schon früh konnte
Nico Schneidereit eine schöne Kombination über die rechte Seite erfolgreich abschließen. Fast die
gleiche Situation ergab sich einige Zeit später. Dieses Mal war Andre Bach zur Stelle und besorgte
das 2:0, und nur wenige Minuten später erblickte Nico Schneidereit aus der Distanz eine Lücke,
sein Flachschuss bedeutete den 3. Treffer; trotz weiterer Chancen blieb es bis zum Halbzeitpfiff von
Schiri Christian Seidler bei diesem Spielstand. Dagegen war unser Torwart Tobias Pessara (der 4.
Goalie im 4. Spiel) . Als sich dann Justim Wiens unmittelbar nach Wiederbeginn energisch vor dem
Tor durchsetzte und zum 4:0 einnetzte, war das Spiel endgültig entschieden, obwohl die nie
aufsteckenden Gäste noch den Ehrentreffer erzielten, ehe Andre Bach mit seinem zweiten Treffer
für den Endstand sorgte. Damit sind wir erst einmal im Mittelfeld der Tabelle angekommen – eine
durchaus erfreuliche Startbilanz!
Autor: N.T