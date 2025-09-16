6 Punkte innerhalb 40 Stunden

4:3 in Schönau, 5:1 gegen Houverath/Mutscheid

Gleich zweimal waren die Jungs um Jürgen Hallmann und Ali Basiri Poor am Wochenende

gefordert. Zunächst ging es am Freitag-Abend zum TSV Schönau II. In Anbetracht der vielen

fehlenden Spielern (Fabio Schmitz, Jan Diederichs, Fabio Fischer, Dave Storck) musste man

eigentlich mit ein er Niederlage rechnen, zumal die Einheimischen mit Pawel und Matteusz Hoppe

zwei starke Leute dabei hatten. Doch gerade diese ungünstigen Voraussetzungen sorgten

offensichtlich für eine geradezu unglaubliche Motivation, mit der die Mannschaft in das Spiel ging.

Und es fing sogar gut an. Neuzugang Lucas Brand sorgte schon anch 6 Minuten für die frühe

Führung. Sie hielt ab nur 120 Sekunden, dann hatte Pawel Hoppe einen Elfmeter im Kasten von

Vincent Rick versenkt. Doch noch vor der Pause belohnten sich die Schwarz-Weißen für ihren

Kampfgeist. Zweimal bedrängten sie die Gastgeber, setzten sie enorm unter Druck, und zweimal

landete der Ball als Eigentor im Gehäuse der Schönauer. Dann schafften diese aber durch einen

Kopfball nach einer Ecke den Anschlusstreffer durch Matteusz Hoppe. Und als nach gut einer

Stunde Pawel Hoppe den Ausgleich zum 3:3 erzielte, schienen sich die Befürchtungen zu

bestätigen. Doch fast im Gegenzug wird Nico Schneidereit im 16er gefoult. Justin Wiens lässt sich

die Chance nicht entgehen. Die erneute Führung. Und von da an begann der Abwehrkampf –

Laufen, Kämpfen, Schüsse Blockieren, natürlich auch Zeit Schinden. Die Jungs warfen alles ins

Spiel, feuerten sich gegenseitig an. Mannschaftsführer Kevin Gunasekara, der trotz Wadenkrämpfen

bravourös durchhielt, litt noch bis tief in den Samstag unter den Folgen. Immer wieder der Blick zur

Uhr. Schiri Erich Poth hatte aber unser Zeitspiel registriert. 8 Minuten Nachspielzeit – unbeschadet

überstanden – Jubel über Jubel.Doch alle waren sich klar: dieser erste Sieg war nur etwas wert, wenn am Sonntag Mittag – 39

Stunden nach dem Abpfiff in Schönau – nachgelegt werden konnte. Das gelang dann auch – sogar

recht deutlich, aber auch deswegen weil die Gäste stark ersatzgeschwächt waren. Schon früh konnte

Nico Schneidereit eine schöne Kombination über die rechte Seite erfolgreich abschließen. Fast die

gleiche Situation ergab sich einige Zeit später. Dieses Mal war Andre Bach zur Stelle und besorgte

das 2:0, und nur wenige Minuten später erblickte Nico Schneidereit aus der Distanz eine Lücke,

sein Flachschuss bedeutete den 3. Treffer; trotz weiterer Chancen blieb es bis zum Halbzeitpfiff von

Schiri Christian Seidler bei diesem Spielstand. Dagegen war unser Torwart Tobias Pessara (der 4.

Goalie im 4. Spiel) . Als sich dann Justim Wiens unmittelbar nach Wiederbeginn energisch vor dem

Tor durchsetzte und zum 4:0 einnetzte, war das Spiel endgültig entschieden, obwohl die nie

aufsteckenden Gäste noch den Ehrentreffer erzielten, ehe Andre Bach mit seinem zweiten Treffer

für den Endstand sorgte. Damit sind wir erst einmal im Mittelfeld der Tabelle angekommen – eine

durchaus erfreuliche Startbilanz!

Autor: N.T