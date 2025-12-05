6 Punkte Abzug + 1500 Euro Strafe: Es folgt ein offener Brief

Auch der SV Grün-Weiß Lübben ist von den harten Sanktionen des Fußball-Landesverbandes Brandenburg in der laufenden Saison wegen Nichteinhaltung des Schiedsrichtersolls betroffen. Nun hat der Verein am internationalen Tag des Ehrenamtes dazu einen offenen Brief veröffentlicht. Das ist er:

Zum Hintergrund: Auch unser Verein der SV Grün-Weiß Lübben ist unter den mehr als 40 Vereinen die bzgl. der „Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls“ sanktioniert wurden.

Wir haben ein sehr kompetentes und engagiertes Schiedsrichterteam bei uns und sind sehr stolz auf alle Schiedsrichter/-innen die diese Tätigkeit mit Herzblut und Engagement in ganz Deutschland ausführen.

Wir stellten 5 Schiedsrichter, die 168 Spiele geleitet haben (mehr geleistete Spiele als gefordert). Des Weiteren engagieren sich unsere Schiedsrichter zusätzlich als Lehrwarte im Fußballkreis. Für Schiedsrichtertagungen steht regelmäßig unser Vereinsraum zur Verfügung außerdem beginnen im nächsten Jahr 3 neue Schiedsrichter Ihre Ausbildung. Es ist aber komplex Nachwuchs für das Schiedsrichterwesen zu gewinnen. Auch in unserem Berufungsverfahren gab es keinerlei zur Kenntnisnahme der geleisteten Schiedsrichterleitungen. Kein Dialog. Keine Anerkennung. Keine Unterstützung.

Wir sind enttäuscht.

Die Punktabzüge und die Geldstrafe treffen uns als Amateurverein sehr hart und ist sowohl sportlich als auch finanziell ein Schlag ins Gesicht für alle Ehrenamtler/Engagierte/Spieler und Unterstützer. 1.500 € = 100 neue Trainingsbälle für unsere Kids oder Finanzierung unseres Vereinsbusses für ein Jahr oder Investition in neue Trikots. Stattdessen müssen wir es in ein System stecken, das uns keinerlei Lösungen für den Schiedsrichtermangel liefert.

So sollte man nicht mit Vereinen (egal welcher Sportart) umgehen, die das Rückgrat des sozialen Zusammenlebens der Regionen, das Rückgrat für Werte/Klarheit und das Rückgrat des gesamten Spielbetriebs bilden.

Hier wird Ehrenamt, die Liebe zum Sport mit Füßen getreten. So fühlt es sich an. Wir reden hier von Lebenszeit und Herzblut.

Wir wünschen deutlich einen ehrlichen Dialog, konkrete Lösungsvorschläge seitens des FLB, Anerkennung der geleisteten Arbeit statt sturer Strafkataloge.

Mit tief enttäuschten, aber kämpferischen Grüßen

Christian Leyer 1. Vorsitzender SV Grün-Weiß Lübben"