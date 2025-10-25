6. Heimspiel, 6. Niederlage: Schweinfurt 05 zuhause weiter punktlos

Der 1. FC Schweinfurt 05 findet in der 3. Liga einfach keinen Weg, zu Punkten zu kommen. Die Schnüdel unterlagen am späten Samstagnachmittag in der heimischen Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion mit 1:2 dem VfL Osnabrück.
Die Gäste aus Osnabrück lieferten wahrlich kein Feuerwerk ab, doch der Ex-Ingoöstädter David Kopacz brachte die Gäste aus Niedersachsen kurz vor der Pause in Führung (40.). Nach dem Seitenwechsel legte Robin Meißner nach (78.). Der Anschlusstreffer durch das erste Saisontor von Nico Grimbs kam zu spät (87.). Die Schnüdeln konnte kämpferisch kein Vorwurf gemacht werden, es reichte halt zum wiederholten Male wieder nicht.
1. FC Schweinfurt 05 – VfL Osnabrück 1:2 (0:1)
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Nick Doktorczyk (68. Tim Latteier), Lauris Bausenwein, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Kevin Fery (68. Devin Angleberger), Joshua Endres (81. Manuel Wintzheimer), Johannes Geis (81. Nico Grimbs), Uche Obiogumu (58. Sebastian Müller), Jakob Tranziska - Trainer: Victor Kleinhenz
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann (79. Fridolin Wagner), Jannik Müller, Robin Fabinski, Kevin Wiethaup, Patrick Kammerbauer, Kevin Schumacher (59. Frederik Christensen), David Kopacz (79. Ismail Badjie), Bjarke Jacobsen, Lars Kehl (88. Tony Rudy Lesueur), Robin Meißner (88. Bernd Riesselmann) - Trainer: Timo Schultz - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 3656
Tore: 0:1 David Kopacz (40.), 0:2 Robin Meißner (78.), 1:2 Nico Grimbs (87.)