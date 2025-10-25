 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Es soll einfach nicht sein zuhause für Thomas Meißner und Schweinfurt 05.
Es soll einfach nicht sein zuhause für Thomas Meißner und Schweinfurt 05. – Foto: Ryan Evans

6. Heimspiel, 6. Niederlage: Schweinfurt 05 zuhause weiter punktlos

Samstag - 12. Spieltag: Die Schnüdel unterliegen Osnabrück mit 1:2

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
3. Liga
Regionalliga Bayern
VfL Osnabrück
Schweinfurt

Der 1. FC Schweinfurt 05 findet in der 3. Liga einfach keinen Weg, zu Punkten zu kommen. Die Schnüdel unterlagen am späten Samstagnachmittag in der heimischen Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion mit 1:2 dem VfL Osnabrück.

Heute, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
1
2

Das Positive aus Schnüdel-Sicht: Die 05er waren gegen den Tabellenvierten keineswegs hoffnungslos unterlegen. Im Gegenteil: Mit ein bisschen Spielglück wäre durchaus Zählbares möglich gewesen. Doch dieses Muster zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Im Endeffekt steht die siebte Niederlage in Folge zu Buche. Und die sechste Pleite im sechsten Heimspiel.

Die Gäste aus Osnabrück lieferten wahrlich kein Feuerwerk ab, doch der Ex-Ingoöstädter David Kopacz brachte die Gäste aus Niedersachsen kurz vor der Pause in Führung (40.). Nach dem Seitenwechsel legte Robin Meißner nach (78.). Der Anschlusstreffer durch das erste Saisontor von Nico Grimbs kam zu spät (87.). Die Schnüdeln konnte kämpferisch kein Vorwurf gemacht werden, es reichte halt zum wiederholten Male wieder nicht.

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05 – VfL Osnabrück 1:2 (0:1)
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Nick Doktorczyk (68. Tim Latteier), Lauris Bausenwein, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Ekin Çelebi, Kevin Fery (68. Devin Angleberger), Joshua Endres (81. Manuel Wintzheimer), Johannes Geis (81. Nico Grimbs), Uche Obiogumu (58. Sebastian Müller), Jakob Tranziska - Trainer: Victor Kleinhenz
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann (79. Fridolin Wagner), Jannik Müller, Robin Fabinski, Kevin Wiethaup, Patrick Kammerbauer, Kevin Schumacher (59. Frederik Christensen), David Kopacz (79. Ismail Badjie), Bjarke Jacobsen, Lars Kehl (88. Tony Rudy Lesueur), Robin Meißner (88. Bernd Riesselmann) - Trainer: Timo Schultz - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 3656
Tore: 0:1 David Kopacz (40.), 0:2 Robin Meißner (78.), 1:2 Nico Grimbs (87.)

Aufrufe: 025.10.2025, 22:42 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor