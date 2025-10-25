6. Heimspiel, 6. Niederlage: Schweinfurt 05 zuhause weiter punktlos

Der 1. FC Schweinfurt 05 findet in der 3. Liga einfach keinen Weg, zu Punkten zu kommen. Die Schnüdel unterlagen am späten Samstagnachmittag in der heimischen Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion mit 1:2 dem VfL Osnabrück.

Das Positive aus Schnüdel-Sicht: Die 05er waren gegen den Tabellenvierten keineswegs hoffnungslos unterlegen. Im Gegenteil: Mit ein bisschen Spielglück wäre durchaus Zählbares möglich gewesen. Doch dieses Muster zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Im Endeffekt steht die siebte Niederlage in Folge zu Buche. Und die sechste Pleite im sechsten Heimspiel.

Die Gäste aus Osnabrück lieferten wahrlich kein Feuerwerk ab, doch der Ex-Ingoöstädter David Kopacz brachte die Gäste aus Niedersachsen kurz vor der Pause in Führung (40.). Nach dem Seitenwechsel legte Robin Meißner nach (78.). Der Anschlusstreffer durch das erste Saisontor von Nico Grimbs kam zu spät (87.). Die Schnüdeln konnte kämpferisch kein Vorwurf gemacht werden, es reichte halt zum wiederholten Male wieder nicht.