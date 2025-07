Ein Spaziergang wie zuletzt im Pokal beim unterlklassigen FC Gerolzhofen wird die Würzburger Kickers in Illertissen sicher nicht erwarten. – Foto: Frank Scheuring

6 Freitagspartien: Happiger Auftakt für Kickers & ein Aufsteigerduell 1. Spieltag: Wacker Burghausen legt in Aubstadt los +++ Duell der Profireserven FC Augsburg II vs. FC Bayern II Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern

Nach dem Eröffnungsspiel am Donnerstagabend geht`s in der Regionalliga Bayern am Freitagabend mit sechs Partien des 1. Spieltags weiter. Im Fokus: Die Würzburger Kickers, einer der Titel-Mitfavoriten, hat beim FV Illertissen eine sehr hohe Auswärtshürde vor sich.

Morgen, 19:00 Uhr FV Illertissen Illertissen FC Würzburger Kickers Würz.Kickers 19:00 PUSH

Die Zuschauer dürfen gespannt auf den Auftakt sein. Beide Teams haben einen ziemlich großen Umbruch zu meistern. FVI-Coach Holger Bachthaler meint im Vorfeld der Partie: "Mit Kickers Würzburg treffen wir zum Saisonauftakt auf eine sehr spielstarke und individuell top besetzte Mannschaft. Aufgrund des großen Kaderumbruchs bleibt abzuwarten, auf welchem Leistungsstand wir uns nach der kurzen Vorbereitungsphase befinden. Jetzt gilt es für uns schnellstmöglich in den Wettkampfmodus zu gelangen, um einen guten Saisonstart hinlegen zu können." Verletzungsbedingt müssen die Illertisser auf Torhüter Jakob Mayer, Luis Pfaumann, Lasse Jürgensen und Robin Muth verzichten. Morgen, 19:00 Uhr TSV Aubstadt Aubstadt SV Wacker Burghausen SV Wacker 19:00 PUSH

Enorm viel umgekrempelt hat auch der SV Wacker Burghausen. Ein Dutzend Spieler haben den Verein verlassen, 16 Neue haben im Gegenzug den Weg an die Salzach gefunden. Den Oberbayern wird zugetraut, ganz vorne mitzumischen. "Endlich geht es wieder um Punkte - der Spielbetrieb startet, wir sind motiviert und bereit! Die Vorbereitung verlief insgesamt positiv und hat gezeigt, dass wir uns aktuell in einem guten Zustand befinden. Natürlich liegt weiterhin Arbeit vor uns: Abläufe und Strukturen müssen sich noch weiter festigen – was völlig normal ist, wenn man bedenkt, wie viele Neuzugänge wir in den vergangenen Wochen in unser bestehendes Team integrieren mussten. Doch genau in diesem Prozess sind wir bereits auf einem sehr guten Weg. Uns ist aber auch klar: Dieser Weg ist noch nicht abgeschlossen. Was uns auf diesem Weg enorm hilft, sind Ergebnisse, die Selbstvertrauen schaffen – und genau das ist unser Ziel für das Auswärtsspiel am Freitagabend in Aubstadt. Wir wollen mit einem positiven Gefühl und drei Punkten in die Punkterunde starten", betont SVW-Coach Lars Bender.

Morgen, 19:00 Uhr Viktoria Aschaffenburg Aschaffenb. SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth II 19:00 PUSH

Duell der Trainerneulinge am Schönbusch! Mit Aytac Sulu hat bei der Viktoria ein Ex-Bundesligaprofi übernommen. Eine ultimative Zittersaison, als erst in der Relegation und im Elfmeterschießen der Klassenerhalt gefeiert werden konnte, soll`s dieses Mal bitteschön nicht werden. Sulus Aufgabe wird zunächst sein, den SVA wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Auf der Gegenseite ist auch Roberto Hilbert neu. Wäre aus Fürther Sicht natürlich grandios, würde es so famos wie im Frühjahr weiterlaufen. Erfahrungsgemäß ist der Saisonstart bei den Profireserven aber immer ein wenig holprig. Morgen, 18:30 Uhr VfB Eichstätt Eichstätt FC Memmingen FC Memmingen 18:30 live PUSH

Die Regionalliga ist zurück in Eichstätt. "Wir hatten in der Vorbereitung einige Aufs und Abs, was aber eingedenk der Tatsache, dass wir einen neuen Trainer und doch einige Neuzugänge haben, völlig normal ist. Wir fühlen uns bereit. Mit dem FC Memmingen kommt ein spielstarker Gegner. Wir hoffen zuhause am Freitagabend auf zahlreiche Unterstützung bei uns zuhause und wollen natürlich erfolgreich in die Saison starten", erklärt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm. Die Hausherren müssen auf Jonas Perconti (Kreuzbandriss), Paul Massari (Bruch der Fußwurzel) und Daniel Hofrichter (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) verzichten.



