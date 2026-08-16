6-4 n.E. TBM nach Drama weiter

Viel Trost für Diane, von ihren ehemaligen Mitspielerinnen. – Foto: S. Hecken

Die erste Landesligasaison nähert sich dem Start doch vorher finden die ersten Runden im Verbandspokal statt. Gleich zum Auftakt geht es für den TBM gegen den Ligakonkurrenten TSV Schwaben Augsburg. Die Gäste legen gleich los und kommen unmittelbar nach dem Anstoß zum ersten Torschuss. Der TBM tastet sich ins Spiel mit den Schüssen von Aldina Jusic, Toni Tewes und Alina Serter. Ein munterer beginn in den ersten zehn Spielminuten. Es dauert bis zur 20. Minute und dann setzt sich Jusic gegen zwei Abwehrspielerinnen durch und legt quer auf Serter. Diese steht völlig frei und setzt den Ball platziert ins Eck. Keeperin Franziska Schmid bleibt keine Abwehrmöglichkeit. Doch die Führung hält nur eine Minute. Der Angriff der Gäste landet bei Leonie Merl und die zieht ab. Hoch oben schlägt der Ball ein. Keeperin Vicky Mucha hat auch keine Abwehrchance. Beide Teams lasen dann kaum etwas nennenswertes zu und so dauert es bis zur 40. Minute. Nach einer Flanke taucht Anna Pauly am zweiten Pfosten auf und Keeperin Mucha hält ihren Schuss ganz stark und klärt zur Ecke. Vor dem Pausenpfiff nochmal die Gastgeber über links außen geht Janina Class alleine in den Strafraum. Keeperin Schmid kann den Schussversuch abwehren aber der Abpraller landet in der Mite bei Serter. Ihre Direktabnahme ist aber harmlos und Schmid kann den Ball aufnehmen.

Ab der zweiten Halbzeit übernimmt der TBM die Spielkontrolle und lässt Ball und Gegner laufen. Noch stehen die Gäste hinten stark und verteidigen die Angriffe weg. Tewes versucht sich mit einem Schuss in der 64. Minute. In der 69. Minute kombiniert sich der TBM stark von ganz hinten nach rechts außen. Die Flanke nickt Serter zur Führung ein. In der Schlussviertelstunde brechen die Gäste immer mehr ein und der TBM muss steht vor dem dritten Treffer. die Entscheidung. In der 74. Minute Lara Quirico mit dem Schuss. Es folgt in der 77. Minute ein starker Pass in den Lauf von Meryem Richter, diese zieht an ihrer Gegenspielerin vorbei nach innen und Richter hat freie Schussbahn, aber ihr Schuss geht am Tor vorbei. Serter dann in der 83. Minute aber der Schuss geht an den Pfosten. Freistoß in der 90. Minute an der Strafraumkante für den TBM, aber Richters Schuss wird gehalten. 94. Minute Serter mit schönem Schuss, aber Keeperin Schmid mit einer Hand über die Latte. In der Schlusssekunde ein langer Ball hinter die Abwehrkette des TBM und Keeperin Mucha verschätzt sich und die nachsetzende Isabella Schalk ist vorbei und erreicht im Fallen den Ball kurz vor der Torauslinie. Aus total spitzem Winkel bringt sie den Ball Richtung Tor. Aber die mitgelaufenen Abwehrspielerin, die bärenstarke Sophie Opower, muss den Ball nur klären. Sie verfehlt allerdings beim Abwehrversuch den Ball und dieser geht dann tatsächlich ins Tor. Der einzige Gästetorschuss, seit der 40. Minute, findet damit den Weg ins Tor und beendet diese Hitzeschlacht mit dem Unentschieden. Im Ligaalltag sollte ein Sieg nicht so hergeschenkt werden. Im Pokal auch nicht, aber wenigstens hat man noch ein Elferschießen um den Sieg. Und das Drama der Elferlotterie steht an.

Der TBM startet und Serter verwandelt von allen souverän. Rechts oben rein. Damit krönt sie ihre starke Leistung. 1-0 TBM. Anna Dreyer für die Gäste cool ins Eck. 1-1. Ausgerechnet Kapitänin Laura Wirsching verschießt. Keeperin Schmid hält stark und wehrt den halbhohen Schuss ab. Immer noch 1-1. Viktoria Fedotova bringt die Gäste dann mit viel Dusel in Führung. Der Schuss rutscht Keeperin Mucha durch die Hände und wird hoch in den Winkel abgefälscht. 1-2. Dritte Schützin ist Anissa Weimann und diese knallt den Ball, humorlos, unter die Latte. 2-2. Dann tritt die glückliche Ausgleichsschützin Isabella Schalk an und Mucha holt den Schuss ganz stark aus dem linken Eck raus. Jetzt war alles wieder ausgeglichen. 2-2. Als vierte Schützin Sophie Opower, eben noch mit der letzten Abwehraktion des Spiels unglücklich, aber eiskalt am Elferpunkt. Gekonnt schickt sie Keeperin Schmid ins andere Eck. 3-2. Die Gäste jetzt unter Druck und Diane Nyirandagijimana, letzte Saison noch beim TBM, tritt zum vierten Elfer an. Sie verlädt Mucha. Aber ihr Schuss fliegt über das leere Tor. Immer noch 3-2. Welch ein Drama. Letzter Schuss des TBM und wenn der sitzt, gewinnt der TBM das Spiel. Carina Class übernimmt und netzt zum Sieg ein.