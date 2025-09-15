6-1 Zweite gelingt Traumstart!

Die neu gegründete Zweite Damenmannschaft überrascht und gewinnt das erste Spiel in der A-Klasse bei der (SG) TSV Ost / Bajuwaren II.
Trainer Holger Hanas zeigt sich hochzufrieden und lobt alle Spielerinnen.
Dreifache Torschützin Benita Carlet (15., 17., 79.) ebnet beim dem Auswärtssieg den Sieg. Auch Neuzugang Andrea Vizcay Goni steuert einen Treffer bei. Laura Zwick stellt in der 67. Minute nach dem Anschlusstreffer des Gastgebers, die Weichen auf Sieg. Den Schlusspunkt setzt Sina Held mit Volleyschuss nach Eckball.
Kommenden Sonntag gehts dann im Heimspiel um 9:15 Uhr gegen den ESV Freimann II.