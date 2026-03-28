6-1 TBM mit Offensivfeuerwerk und vier Aluminiumtreffern

Da kommt Freude auf bei Marie Linnemann (7) und Toni Tewes sowie Sheeva Seyfi – Foto: S. Hecken

Die ersten Schüsse gehen noch klar vorbei aber nach einem Eckball steht Toni Tewes in der 12. Minute am Strafraum völlig frei. Platziert schlenzt sie den Ball hoch oben zur Führung rein. Im Gegenzug eine Unachtsamkeit und Emma Klinger ist völlig frei durch, aber ihr Schüsschen ist kein Problem für Keeperin Nicole Maurer. Tewes auf der anderen Seite in der 20. Minute an die Latte. Sheeva Seyfi mit links in der 30. Minute knapp vorbei. Ein Foulspiel in zentraler Position ist die Gelegenheit für Laura Kwanka und ihr Schuss geht über die Mauer ins lange Eck. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geht der Schuss von Rosalie Baus an die Latte. Liliane Raths erkämpft sich den Ball und donnert diesen unter die Latte.

Zweite Halbzeit gleiches Bild. Der Gast mit Dauerbelagerung in der gegnerischen Hälfte. Kopfball Seyfi in die Arme von Keeperin Claudia Zeif in der 53. Minute. Tewes in der 54. Minute wieder an den Pfosten. Dann rauscht in der 58. Minute ein langegezogener Freistoß an allen und dem Pfosten vorbei. Raths nimmt dann in der 59. Minute Maß und knallt den Ball hoch rein. Doppelschlag, da Marie Linnemann sich auf links außen durchsetzt und genau auf den Kopf von Seyfi flankt. Diese netzt ein. Wenig später, in der 69. Minute ein Doppelpass im Zentrum und die herausgeeilte Keeperin Zeif fliegt am Spielgerät vorbei. Seyfi schiebt den Ball ins verwaiste Tor. Der TBM weiter im Dauerfeuer. Schuss um Schuss aber kein weiterer Treffer. Der fällt dann nach einem langen Ball auf der anderen Seite. Klinger ist auf und davon und überwindet Maurer ins lange Eck zum Ehrentreffer. Seyfi in der letzten Minute wieder ans Aluminium und dann pfeift Schiedsrichterin Doreen Fitzner ab.